Un bimbo dorme in valigia - il simbolo degli innocenti in fuga da Ghouta Est e da Afrin : Un bimbo dorme in valigia, il simbolo degli innocenti in fuga da Ghouta Est e da Afrin Un bambino dentro una valigia portata dal padre è il simbolo dell’esodo dei civili che dalla Ghouta e da Afrin, l’enclave curda nel nord della Siria, cercano di mettersi in salvo combattimenti. In due giorni gli sfollati sono […] L'articolo Un bimbo dorme in valigia, il simbolo degli innocenti in fuga da Ghouta Est e da Afrin proviene da NewsGo.