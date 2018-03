Ue | Salvini | o a Bruxelles ci ascoltano su agricoltura e pesca o dazi

Via libera di Bruxelles ai Cinque Stelle L'Europa è terrorizzata da Salvini : L’impressione è che l’Unione Europea sia terrorizzata da Matteo Salvini e sia disposta a tutto per fermarne l’ascesa, anche a sostenere Luigi Di Maio. Queste riflessioni del filosofo del diritto... Segui su affaritaliani.it

"Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il Governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: ...

"Entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse. E a Bruxelles saranno contenti perché tutti sono contenti se l'Italia cresce"

In Europa non temono la deriva populista di Matteo Salvini, "perché c'è una garanzia che si chiama Silvio Berlusconi". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato a 'Faccia a Faccia', su La7, da Giovanni Minoli.Il Cavaliere ha ribadito il suo no ad un'alleanza con il Pd dopo il voto del 4 marzo. "Non lo facciamo, non possiamo farlo perché c'è un impegno nella coalizione che riguarda ...

Sulla carta le firme sotto i dieci punti del programma comune, a parole posizioni di una distanza siderale. Contraddizioni di una coalizione "bugiarda", dove a far da collante sono, in via quasi esclusiva, i consensi che i sondaggi attribuiscono loro e l'odore di una vittoria a portata di mano. Così il giorno dopo il gran ritorno tra applausi, photo opportunity e strette di mano di Silvio Berlusconi a Bruxelles, il centrodestra si mostra ...

Con il responsabile economia della Lega Borghi candidato nella città del Montepaschi, Siena, nello stesso collegio del ministro dell'Economia uscente Pier Carlo Padoan, catapultato nella città ...