Ue | Salvini | non abbiamo niente da invidiare a tedeschi a francesi

Salvini : non ci sono governi pericolosi : 19.13 "Il Pd dovrebbe prendere atto di aver perso: governi pericolosi non ce ne sono". Così Salvini, leader della Lega, a Lamezia Terme commenta le parole di Martina, segretario reggente del Pd. "Nei prossimi giorni -prosegue- lavorerò giorno e notte per dare un governo al Paese". "Merkel e Macron si preoccupino di tedeschi e francesi.Dell'Italia si occuperanno gli italiani. Non abbiamo bisogno di lezioni da altri e tantomeno da loro". "Il ...

Salvini : l'emergenza vera è il lavoro - non il taglio dei vitalizi : "Dateci qualche giorno di tempo di tempo per dare agli italiani il governo che si meritano", spiega il leader della Lega prendendo parte a un'iniziativa per ringraziare gli elettori della Calabria, regione nella quale è stato eletto senatore

Salvini : “La priorità non è il taglio dei vitalizi - l’emergenza è il lavoro” : Secondo Matteo Salvini la priorità del Paese non è il taglio dei vitalizi, ma il lavoro, considerato la vera emergenza. "Il taglio dei privilegi lo abbiamo già fatto in passato", afferma il leader della Lega, mostrandosi in disaccordo con il M5s di Luigi Di Maio.Continua a leggere

Matteo Salvini risponde ad Angela Merkel ed Emmanuel Macron : 'L'Italia non ha bisogno delle loro lezioni' : Matteo Salvini , orgoglio italiano. Il leader della Lega, infatti, conversando a Lamezia Terme ha risposto agli attacchi ricevuti dai premier di Germania e Francia. Poche parole, ma piuttosto ...

Salvini : ho visto Berlusconi - non è arrabbiato : "Ho visto Berlusconi ieri sera". Era arrabbiato? "Assolutamente no. Quello che leggo sui giornali a volte è stupefacente". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, smentendo le indiscrezioni che riportano tensioni all'interno della coalizione di centrodestra soprattutto con il leader di Forza Italia. "Con Berlusconi siamo in linea - ha spiegato Salvini - andiamo avanti tranquillamente". Se ...

Tabacci : 'Di Maio e Salvini - uscite dal sogno : non siete vincitori assoluti' : La confusione è alta sotto il cielo della politica ma la battaglia per l'elezione dei nuovi presidenti della Camera e del Senato è alle porte: sarà una partita tutta in mano a Cinque Stelle e Lega ...

Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Lui è leader della Lega - non del centrodestra. Pd non va emarginato” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Napoli - gli elettori M5S divisi sulle alleanze : “Se va con Salvini non lo voto più”. “Con chiunque purché governi” : elettori napoletani del M5S divisi sulle possibili alleanze che, probabilmente, Di Maio sarà costretto a stringere per provare a governare. Per i pentastellati, dunque, si è aperta la stagione del dialogo. Ma cosa pensano gli elettori dei M5S napoletani su eventuali ipotesi di alleanze? “Se Di Maio si allea con Salvini non lo voto più”, ha dichiarato lapidario uno degli intervistati. “Un’alleanza con Salvini farebbe ...

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

Centrodestra : Brunetta - Salvini non è leader coalizione : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Salvini non è il leader del Centrodestra, è semplicemente il leader del partito che all’interno del Centrodestra ha avuto più voti e che sulla base delle regole che ci siamo dati ha il compito di fare, se riusciremo a farlo, il governo. Nulla in contrario all’amico Salvini, solo che la leadership di una coalizione si conquista giorno per giorno con la fiducia, la condivisione e la pari ...

Salvini : “Non si torna al voto - la legge elettorale si può modificare in 15 giorni” : In un'intervista sul quotidiano La Stampa Matteo Salvini spiega che dinanzi al presidente Mattarella la Lega si presenterà come forza di governo. E sull'ipotesi di un immediato ritorno alle urne dice: "Non chiediamo il voto perché non si può votare ogni quindici giorno".Continua a leggere