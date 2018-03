Udinese-Sassuolo La diretta dalle 18 i neroverdi a caccia di punti salvezza

Udinese-Sassuolo - le formazioni ufficiali : Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali, prende il via la 29^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per le zone alte e basse della classifica. Apre il turno la gara tra Udinese e Sassuolo, la squadra di Oddo sta disputando una seconda parte di stagione positiva mentre quella di Iachini è in crisi nera e rischia la retrocessione, serve un cambio di passo immediato per non compromettere la stagione. Udinese-Sassuolo, le ...

Serie A Udinese-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : UDINE - Quattro sconfitte di fila per l' Udinese , opposta ad un Sassuolo che non vince da nove turni e che rischia la retrocessione. L'anticipo della 29esima giornata di Serie A mette di fronte due ...

Serie A Udinese-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : UDINE - Missione punti per scacciare la crisi. Del resto, l' Udinese viene da 4 sconfitte consecutive, mentre il Sassuolo non vince da 3 mesi, l'ultima vittoria risale a dicembre, poi un'astinenza che ...

Serie A - Iachini : «Sassuolo - con l'Udinese devi avere personalità» : SASSUOLO - Il Sassuolo sta preparando la sfida contro l'Udinese, in programma domani alle 18, come se fosse una finale. "Sarà una partita difficile, da affrontare con forza, personalità e spirito ...

Serie A Udinese - Oddo : «Sassuolo? Sarà una partita sporca» : UDINE - "Domani sarebbe importantissimo vincere, ma è fondamentale non perdere. Abbiamo preparato bene la partita poi vedremo cosa ci riserverà ". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese Massimo ...

Serie A - variazione del programma delle gare Udinese-Sassuolo e Benevento-Cagliari : Serie A, variazione del programma – Cambio di programma per alcune partite valide per decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il Commissario Giovanni Malagò, preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare la disputa della gara Benevento-Cagliari, in programma sabato 17 marzo 2018 alle ore 18.00, al fine di favorire l’adozione di adeguate misure di ordine pubblico ...

Serie A - Fiorentina-Chievo 1-0 - Sampdoria-Udinese 2-1 - Sassuolo-Lazio 0-3 : Fiorentina-Chievo 1-0 Tante occasioni sprecate e alla fine alla Fiorentina basta un gol al 6' di Biraghi , gran botta all'incrocio, per battere il Chievo. Dopo il gol del terzino gli ospiti vanno ...

Juventus dilaga e piega il Sassuolo : finisce 7-0 Milan avanti - poi Udinese : 1-1 : Alex Sandro apre le marcature poi i bianconeri dilagano e in breve la partita è senza storia: doppietta per Khedira e tripletta per Higuain

Juventus forza 7 col Sassuolo : che messaggio al campionato. Milan - autogol-Gigio : solo pari con l'Udinese : La Juventus manda un messaggio impressionante al campionato, demolendo il Sassuolo in casa: finisce addirittura sette a zero per i padroni di casa. Un match senza storia, in cui gli ospiti vengono ...