Udinese-Sassuolo 1-2 | il Tabellino

Serie A : Udinese-Sassuolo 1-2 : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Si allunga la Serie di sconfitte consecutive per l'Udinese di Grosso, battuta 2-1 in casa dal Sassuolo nel primo incontro della 29/a giornata di Serie A. Un risultato importante ...

Il Sassuolo vince 2-1 in casa dell'Udinese : i neroverdi muovono la classifica : Il Sassuolo di Beppe Iachini ottiene un ottimo risultato in chiave salvezza: i neroverdi battono 2-1 l'Udinese di Massimo Oddo, a domicilio, e conquistano tre punti d'oro. All'autorete di Ali Adnan, ...

Serie A 2018 - Udinese-Sassuolo 1-2 : scatto salvezza dei neroverdi - decide Sensi : Il Sassuolo ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nell’anticipo della 29^ giornata della Serie A. Gli emiliani hanno espugnato la Dacia Arena e hanno ottenuto tre punti fondamentali per la salvezza. Al 42′ passano in vantaggio gli ospiti grazie a un autogol di Adnan, incappato in uno sfortunato rimpallo su calcio d’angolo. Pronta risposta dei friulani al 44′ con Fofana che trova una rete dalla lunga distanza. Il Sassuolo ...

Udinese-Sassuolo 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Udinese-Sassuolo 1-2, che partita di Politano, emozioni nella giornata valida nel campionato di Serie A, si sono affrontati Udinese e Sassuolo in una gara importante per il massimo torneo italiano. Esce dalla crisi la squadra neroverde che conquista tre punti preziosissimi per la salvezza, successo da un certo punto di vista che può essere considerato inaspettato. Momento sempre più delicato per i bianconeri, quinta sconfitta ...

Serie A - anticipo Udinese-Sassuolo 2-2 : 19.58 Tre pesanti punti salvezza del Sassuolo che passa 1-2 alla 'Dacia Arena' e rifila all'Udinese il quinto ko di fila. Quaranta minuti di nulla,poi il 1° tempo regala in coda una doppia fiammata: ospiti avanti al 42' grazie alla goffa autorete di Alì Adnan su angolo Sensi, immediato pari friulano con lo strepitoso destro a giro di Fofana proprio sotto l'incrocio (44').Ripresa.Sinistro appena fuori di Politano, che al 74' serve un assist al ...

DIRETTA / Udinese Sassuolo (risultato live 1-2) streaming video e tv : Sensi riporta avanti gli ospiti! : DIRETTA Udinese Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due formazioni a caccia di riscatto in campionato(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:32:00 GMT)

Diretta / Udinese Sassuolo (risultato live 1-1) streaming video e tv : I Bianconeri controllano il match : Diretta Udinese Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due formazioni a caccia di riscatto in campionato(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:09:00 GMT)

DIRETTA / Udinese Sassuolo (risultato live 1-1) streaming video e tv : Fofana annulla l'autorete di Adnan! : DIRETTA Udinese Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due formazioni a caccia di riscatto in campionato(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:46:00 GMT)

Diretta / Udinese Sassuolo (risultato live 0-0) streaming video e tv : Bizzarri evita il peggio : Diretta Udinese Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due formazioni a caccia di riscatto in campionato(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:26:00 GMT)

Udinese Sassuolo in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 18 : formazioni ufficiali Udinese , 3-5-2, : Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Ali Adnan; De Paul; Maxi Lopez. All.Oddo Sassuolo , 3-5-2, : Consigli; Goldaniga, ...

Udinese-Sassuolo La diretta dalle 18 i neroverdi a caccia di punti salvezza : L'Udinese, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus ed in grave crisi di gioco e di risultati, apre la 30esima giornata di Serie A ospitando nell'anticipo delle ore 18 del sabato il Sassuolo, ...