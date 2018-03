Fiorentina - Pioli : "Conto sulla forza interiore dei miei ragazzi" : La Fiorentina va a casa di amici, visto il gemellaggio storico che unisce le tifoserie. Va a Torino con la sofferenza che ancora non ha abbandonato la comunità viola, ma con grande voglia di fare ...

Napoli - Sarri : ritiro prepartita a Castel Volturno : Circa trentamila gli spettatori previsti domani sera al San Paolo per Napoli-Genoa. Anche se "last minute" si spera in un'impennata nella vendita dei biglietto. Non c'è un'attesa spasmodica, complice ...

Di Maio : chiamerò altri leader - su presidenze consenso largo : Roma, 17 mar. , askanews, 'Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso'. Lo scrive su Facebook ...

Mistero - il lottatore lascia il wrestling per i 5 Stelle : ... ha annunciato con un post sul suo profilo Facebook, pur far riferimento alla nuova avventura politica che lo aspetta. 'Nel corso dello show TCW a Montecchio Emilia - si legge ancora nel post - ...

Di Maio : 'Entro domani sento tutti - anche Salvini' : "Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso. Voglio parlare loro con franchezza, chiarezza e ...

Martina : no all'Aventino. Di Maio : intesa Camere non riguarda governo - : Il segretario reggente del Pd: "governo M5S-Lega pericoloso. Non ci tireremo indietro dal confronto. Contrattaccheremo e organizzeremo un'alternativa". Il leader pentastellato ribadisce che il ...

Governo - Di Maio : 'Entro domenica sento tutti i gruppi parlamentari' : "Entro domenica sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso". Luigi Di Maio lo scrive sul blog delle Stelle, spiegando che ...

Liberi e Uguali : 'Si inizi subito a punire i morosi - altrimenti non si fanno gli interessi della città' : Approfondimenti L'attacco dei 5 stelle: 'Di Primio dimettiti, sui conti del Comune solo chiacchiere' 15 marzo 2018 Lotta ai furbetti del passo carrabile: controlli serrati sugli evasori e recupero ...

Irish Film Festa 11 - da mercoledì alla Casa del Cinema : ... Into the West , Tir-na-nOg " È vietato portare cavalli in città , 1992, : scritto da Jim Sheridan e diretto da Mike Newell , il Film è una fiaba moderna ambientata nel mondo dei Traveller , l'...

Moto2 Qatar : pole di Marquez - poi l'Italia : LOSAIL - Buon sangue non mente. Alex Marquez , Kalex Vds, , fratello del campione del mondo di MotoGp, si prende la prima pole stagionale a 2:00.651 nelle qualifiche della Moto 2 a Losail. Subito dietro, in prima fila, c'è la doppietta italiana con Lorenzo Baldassarri in sella a Pons ...

Di Francesco : 'Roma - non pensare al Barcellona : testa al Crotone' : Sappiamo che avremo davanti la squadra forse più forte al mondo, col giocatore più forte al mondo, Messi, ma affronteremo il Barcellona con grande entusiasmo. Dobbiamo prendere tutto con grande ...

Moioli vince a Veysonnaz : Stagione da sogno senza fine per Michela Moioli. La ventitrenne campionessa olimpica di PyeongChang, dopo aver conquistato lo scorso weekend la Coppa del mondo di snowboardcross, ha festeggiato la sfera di cristallo imponendosi anche nella tappa conclusiva di Veysonnaz. Si tratta del suo decimo successo in carriera nella massima rassegna e del nono ...

Winx Club diventa canale tv pop up : Il pubblico vivrà le avventure nel mondo di Magix con le protagoniste più glam della tv: Bloom e le sue amiche si ritroveranno ad affrontare pericolosi avversari e a salvare la Dimensione Magica. ...

Fb oscura società dati che aiutò Trump : NEW YORK, 17 MAR - Facebook ha oscurato la piattaforma Cambridge Analytica, la società dati britannica che ha aiutato il presidente Donald Trump durante le elezioni del 2016. L'accusa e' di aver ...