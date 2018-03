TV | Rai3 | l’astronauta Paolo Nespoli conduce “Leonardo”

meteoweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) Da astronauta a conduttore tv: accadrà in diretta lunedì 19 marzo alle 14.50 suquando– astronauta Esa, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana – presenteràil telegiornale scientifico della Tgr., rientrato a dicembre dalla sua ultima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, lancerà i servizi e leggerà le notizie, ma racconterà anche a Silvia Rosa Brusin i momenti più emozionanti del suo ultimo viaggio. Un “gioco” inedito tra spazio e tv al qualesi presterà dopo aver accettato l’invito di Tgre racconterà anche l’addestramento per tornare alla normalità dopo gli ultimi 139 giorni trascorsi in orbita, oltre a soffermarsi sulle nuove sfide per i viaggi interplanetari.– 60 anni – nel corso dei suoi tre voli ha totalizzato 313 giorni, 2 ore e 36 minuti ...