“Tutta rifatta | le piace il ca***” Diretta choc in tv Il clamoroso fuorionda inguaia il

(Di sabato 17 marzo 2018)con insulti durante latv. Nel corso della mattinata di venerdì 16 marzo è diventato virale un video di undi un giornalista che, per errore, ha pronunciato frasi volgari verso una collega, la giornalista di Sky che si occupa del campionato di Serie B Diletta Leotta. Durante la trasmissione di Telelombardia, nella replica delle ore 4:00 non è partita la pubblicità. In studio si è aperta quindi una discussione sulla giornalista Sky Diletta Leotta, insultata da Davide Russo De Cerame. “È tutta, ha il fratello chirurgo. Noi uomini mangiamo sempre con gli occhi, ma quando ce l’hai nel letto devi vedere l’educazione che le hanno dato a letto perché magari è pudica e le fa schifo fare certe cose. Una che si fa delle foto così non è pudica”. “La Diletta ha un bel cavallo”. Il tutto degenera definitivamente scadendo definitivamente nello squallore. Di ...