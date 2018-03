Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia | Daniels non è l’unica

Spia avvelenata - Mosca chiede un'indagine congiunta | Ma Trump - Merkel e Macron con May : "Russia spieghi" : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Trump apre all'Europa sui dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Anche lui parla di una strategia tattica ben precisa seguita dal presidente americano: una tattica mutuata dal mondo del business, tesa a far leva sulla minaccia di dazi per ottenere concessioni da ...

Donald Trump apre all'Europa sui dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Donald Trump apre a negoziati con l'Europa sui dazi. Ma chiede a Bruxelles un impegno concreto per rivedere molte delle misure che per il tycoon danneggiano imprenditori, agricoltori ed allevatori americani. Solo così anche il Vecchio Continente potrà essere esentato dalla stretta sulle importazioni di acciaio e di alluminio annunciata dalla Casa Bianca, come già deciso per Paesi alleati come Canada, Messico e Australia. E ...

Tolleranza zero contro gli spacciatori - Trump chiede - ancora - la pena di morte : "Potrei lasciare l'incontro velocemente, o potremmo sederci e fare il più grande accordo per il mondo e per tutti questi paesi, inclusa la Corea del Nord, ed è francamente quello che spero accada". ...

Kim Jong-un chiede incontro a Trump - lui accetta. Stop a test nucleari - : Lo storico faccia a faccia avverrà entro maggio, come fa sapere Washington. Il presidente americano: "Le sanzioni contro Pyongyang resteranno fino a che non sarà raggiunto accordo". Seul sul disgelo: "...

SPARATORIA A SCUOLA - FLORIDA/ Parkland - Trump chiede "maggiore sicurezza" - morto il prof eroe : SPARATORIA in FLORIDA, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per protagonista un 19enne.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:22:00 GMT)

Trump - il fisco gli chiede 400mila dollari di tasse per il suo Golf Club ma il presidente fa causa alla Florida : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fa causa all’ufficio delle imposte di Palm Beach in Florida per il conto da pagare in merito alla tassa di proprietà per il suo Trump National Golf Club a Jupiter, nella contea di Palm Beach. Per il Club il fisco reclama una somma di quasi 400mila dollari stimando che la proprietà vale circa 19 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto scrive il Palm Beach Post, per il tycoon si tratta di ...

Trump da Davos chiede al mondo di investire in America. Ma il commercio sia equo : Per il resto il discorso del presidente americano al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, è stato molto bilanciato e ha puntato a presentare al mondo le opportunità per le aziende che vogliono ...

Trump chiede un Van Gogh - il Guggenheim gli offre un water : Donald Trump chiama, il Guggenheim risponde. Ma non esattamente come il presidente americano sperava. Stando a quanto scritto dal Washington Post, la Casa Bianca avrebbe chiesto in prestito al celebre museo un quadro da esporre nelle stanze private del Tycoon e della sua First Lady. Il meraviglioso Paesaggio con la neve di Vincent Van Gogh, per essere precisi. Non esattamente un quadro qualunque, insomma, ma pur sempre alla portata di un ...

