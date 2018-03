Troppi raggi X e spesso inutili | l’allarme dei dentisti 

meteoweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) Usati per valutare se fare un impianto dentale o per vedere se sono presenti carie, ix sono ormai diventati un esame di routine per la cura dei denti, ma non sempre sono realmente necessari. E sono i pazienti a pagare, con la propria salute, un uso indiscriminato di radiografie e, soprattutto, tac. E’ l’allarme che arriva dal ventesimo congresso della Societa’ Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), in corso a Rimini. Un’eccessiva e inappropriata esposizione a radiazioni, infatti, puo’ aumentare il rischio di malattie alla tiroide e di alcuni tumori. Oltre a non esser sempre necessarie, inoltre, le radiazioni non sono tutte uguali. Fra i macchinari che emettono meno, come le mini-radiografie, e quelli che ne emettono di piu’, come le sempre piu’ diffuse tac, ci puo’ essere una differenza di emissioni fino a cento ...