Tratta nigeriane | 2 fermi a Trento della Squadra Mobile di Catania

Tratta delle nigeriane : 7 arresti : Le ragazze venivano prelevate dai centri di accoglienza e costrette a prostituirsi. La base del gruppo criminale nigeriano era a Torino -

Migranti : Tratta delle donne nigeriane - a Palermo condanne per 26 anni : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - condanne per 26 anni di carcere sono state emesse dal gup del Tribunale di Palermo Marco Gaeta nell'ambito di un processo sulla tratta di nigeriane costrette a prostituirsi in Italia. Secondo l'accusa, rappresentata dai pm di Palermo Gery Ferrara e Giorgia Righi, l'org

Migranti : Tratta delle donne nigeriane - a Palermo condanne per 26 anni : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – condanne per 26 anni di carcere sono state emesse dal gup del Tribunale di Palermo Marco Gaeta nell’ambito di un processo sulla tratta di nigeriane costrette a prostituirsi in Italia. Secondo l’accusa, rappresentata dai pm di Palermo Gery Ferrara e Giorgia Righi, l’organizzazione reclutava le donne appena sbarcate in Italia avviandole poi alla prostituzione. Anche attraverso riti voodoo. In ...

La Tratta di prostitute nigeriane coinvolge sempre più minorenni : Non invaderanno più le nostre periferie, ma quelle del mondo. Quei paesi definiti dal presidente americano Donald Trump , 'cessi'. Come funziona la tratta L'Oim, inoltre, denuncia 'il significativo e ...