Trapianto di rene da donatore morto | primo cross-over in Italia

Trapianto di rene cross over - a Padova per la prima volta al mondo da donatore deceduto : Trapianto di rene cross over, a Padova per la prima volta al mondo da donatore deceduto Il marito ha ricevuto l'organo del morto, mentre la moglie, incompatibile, ha donato il proprio rene a un altro paziente

Sanità : Zaia - orgoglio per il Veneto prima cantena di Trapianto rene : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) - “Il sistema trapiantistico della Sanità veneta si dimostra ogni giorno di più all’avanguardia, non solo per il livello tecnico dei suoi chirurghi e per l’efficienza della sua organizzazione, ma anche per la capacità di cercare e attraversare nuove frontiere per dare nu

Il Trapianto di rene di Selena Gomez raccontato dalla donatrice Francia Raisa : “Ha rischiato di morire” : Diversi dettagli sul trapianto di reni di Selena Gomez, subito l'anno scorso, sono stati rivelati dalla migliore amica della popstar, Francia Raisa, che le ha donato l'organo di fatto salvandole la vita. La cantante ha fronteggiato delle complicazioni importanti dopo l'intervento chirurgico, affrontando tutto in privato, lontano dal clamore della stampa. L'annuncio del trapianto di rene di Selena Gomez arrivò solo quando ormai la cantante ...

Selena Gomez : la cantante ha rischiato di morire per delle complicazioni seguite al Trapianto di rene : Possiamo solo lontanamente immaginare quali momenti difficili abbia passato Selena Gomez prima, durante e dopo il trapianto di rene, ma adesso sono arrivati dei nuovi dettagli che ti faranno stringere il cuore. La cantante aveva svelato lo scorso settembre che il lupus, la malattia di cui soffre, l’aveva costretta a un trapianto di rene. Francia Raisa, la BFF che le ha donato l’organo, ha raccontato che dopo il trapianto sono ...

Effettuato il primo Trapianto di rene tra coppie incompatibili : Due trapianti di rene crociato tra due coppie incompatibili sono stati eseguiti con successo, grazie a una tecnica che "ripulisce" il sangue del ricevente ed evita il rigetto dell'organo. La tecnica, ...

Gigliola - appello su Facebook : "Cerco un rene - solo un Trapianto mi può salvare" : Gigliola è nata così. La malattia fa parte della sua vita. L'insufficienza renale le ha impedito anche le cose più normali. Tranne sognare, perchè il suo lavoro...

Genova - al Gaslini primo Trapianto rene pediatrico : Eseguito al Gaslini di Genova il primo trapianto di rene pediatrico. L'intervento è avvenuto su una bambina di 5 anni di Pisa.