Tra spettacoli e fogheracce Le proposte di Bimbiarimini

George Lucas - con Coppola e Spielberg posa la prima pieTra del Lucas Museum of Narrative - Cinema - Spettacoli : Da quando è stato deciso che il museo di George Lucas sarebbe nato a Los Angeles, prima di posare la prima pietra del Lucas Museum of Narrative Art è passato un anno: ora, però, il regno del regista ...

"La scena dei ragazzi" - nuova rassegna di spettacoli teaTrali : Gli spettacoli che si terranno sono i seguenti: 'Cappuccetto Rosso' il 21 marzo al teatro Sociale con la 'Compagnia Le Forche'; 'La Guerra Dei Grandi' il 6 aprile al teatro Kennedy con la ' Compagnia ...

Weekend Tra mostre - musica e spettacoli : cosa fare a Napoli dal 9 all'11 marzo : musica, teatro, mostre, sagre, speciali visite guidate, iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione e i tanti eventi del ricco programma 'marzo Donna 2018' : week-end tutto da vivere a Napoli e ...

Negrita 'La nosTra rinascita su uno yacht arenato nel Joshua Tree' - Musica - Spettacoli : La Musica cura tanti mali, dice la scienza. Nel caso specifico ha guarito i Negrita da una crisi che stava portando la band allo scioglimento: 'Tante questioni umane che si trascinavano da anni - ...

Torna Inauditorium : in cartellone sei spettacoli teaTrali adatti ad ogni tipo di pubblico : Al via la rassegna Inauditorium del 2018, con 6 spettacoli teatrali da marzo a maggio che si terranno nell'auditorium comunale di Orbetello. Come ogni anno, il cartellone prevede appuntamenti delle realtà teatrali italiane indipendenti. Si va da ...

"Navi in bottiglia" : sei spettacoli teaTrali al Magda Olivero di Saluzzo : Assemblea Teatro torna a Saluzzo con Navi in Bottiglia. La rassegna teatrale, in collaborazione con Città di Saluzzo e MOVE, porterà in scena, tra il 9 marzo e il 27 aprile, sei spettacoli al Teatro Magda Olivero. Sei bottiglie raccolte nel mare delle idee. La prima per ricordare e rendere omaggio a Magda Olivero, che offre il suo nome alla sala teatrale della città .L'opera ...

8 Marzo : Sala Baganza si tinge di rosa con due spettacoli teaTrali : L'articolo 8 Marzo: Sala Baganza si tinge di rosa con due spettacoli teatrali sembra essere il primo su ilParmense.net....

Brad Pitt enTra ufficialmente nel cast del film di Tarantino sulle vicende di Charles Manson - Cinema - Spettacoli : Brad Pitt affiancherà Leonardo DiCaprio nel cast del film di Quentin Tarantino che dovrebbe uscire con il titolo Once Upon a Time in Hollywood . Le vicende ci riporteranno indietro nel tempo, nella ...

Jazz - intesa Tra ministero e federazione per promuovere la cultura jazzistica in Italia - Musica - Spettacoli : Si potrebbe dire, senza esagerare di molto, che il 21 febbraio del 2018 è una data storica per il Jazz Italiano. Perché per la prima volta le associazioni che raggruppano musicisti e operatori del ...

Editors : 'Restiamo sempre fedeli alla nosTra voglia di cambiare' - Musica - Spettacoli : Tom Smith è la voce tenebrosa degli Editors, i principi del new dark degli anni Duemila. Lo incontriamo in un hotel alla moda della Capitale per parlare di Violence, il nuovo album in uscita il 9 ...

Comunicato stampa : l'Assessorato alle politiche scolastiche presenta la mosTra : 'Spettacoli di luce dalla nascita del cinema al computer' : Al San Gaetano un percorso interattivo tra scienza, arte, tecnologia e linguaggi audiovisivi. Dal 19 febbraio al 3 marzo 2018 al Centro culturale Altinate/San Gaetano è aperta la mostra interattiva 'Spettacoli di luce dalla nascita del cinema ...

"Lu capicanale" di Aradeo - un'antica Tradizione che rivive Tra mostre - spettacoli e cibi tipici : L'amministrazione ha deciso, tra carri, spettacoli e la buona musica, di inserire un'importante mostra che esalta le radici di questa comunità salentina e, soprattutto, gli stand con le ricchezze ...

Darwin Day - il 12 febbraio iniziative in tutta Italia Tra ciaspolate - convegni e spettacoli : A Napoli la scienza andrà in scena il 15 febbraio, con gli esperti della Società dei Naturalisti che interpreteranno i personaggi storici coinvolti nella genesi e nello sviluppo del pensiero ...

Musica in maschera e spettacoli teaTrali - gli appuntamenti di oggi in Liguria : GENOVA - Sabato 10 febbraio ricco di appuntamenti di Musica e spettacolo a Genova e in tutta la Liguria. Genova, Teatro Archivolto-Teatro Modena ore 16. 'L'omino del pane e l'omino della mela': due ...