Tra Juventus e Real Madrid è snodo nazionali

Ultrà Juventus - accolto il ricorso della Procura : TORINO - Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dalla Procura generale dello sport in merito alla vicenda riguardante la Juventus e i rapporti non consentiti con i tifosi, in riferimento alla decisione di annullare le sanzioni inflitti in primo grado ai dipendenti del club ...

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in Trasferta contro il Ravenna Woman : Pink Sport Time 13 15 4 1 10 13 35 -22 10. Ravenna Woman 11 15 2 5 8 17 29 -18 11. Sassuolo 10 15 3 1 11 12 27 -15 12. Empoli Ladies 8 15 2 2 11 9 36 -27 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE ...

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in Trasferta contro il Ravenna Woman : Domani si torna sui rettangoli di gioco del campionato di Calcio femminile di Serie A. 16° turno, 5° del girone di ritorno, per le ragazze nostrane che si confronteranno per regalare spettacolo agli appassionati. La capolista Juventus va a caccia del 16° successo consecutivo nel torneo nazionale affrontando a Vinovo il Pink Bari. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia: la prima della classe contro la nona della graduatoria. Tuttavia, le ...

Probabili formazioni/ Spal Juventus : diretta tv - orario - notizie live. Il duello Tra numeri 1 (Serie A) : Probabili formazioni Spal Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:48:00 GMT)

Juventus - Neved : 'Real Madrid l'avversario peggiore - ma abbiamo il miglior cenTravanti del mondo' : Sorteggio sfortunato, di cui a Sky Sport ha parlato Pavel Nedved: "Il Real Madrid ha sicuramente delle buone possibilità di arrivare fino in fondo - ha detto il vicepresidente bianconero - ce la ...

Champions League - sulla sTrada della Juventus c'è di nuovo il Real Madrid : NYON - L'unica consolazione per la Juventus è pensare che il Real Madrid è arrivato ai quarti di finale dopo aver sconfitto il Psg ma dopo aver passato il girone come seconda, dietro a quel Tottenham ...

Champions - Messi e CR7 sulla sTrada di Roma e Juventus. La Lazio in EL pesca il Salisburgo : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Serie A Spal Grassi : «Juventus? STraordinaria anche in panchina. Ma ci proviamo» : TORINO - Nel gennaio 2016 Alberto Grassi arriva a Napoli , provenienza Atalanta: i partenopei mettono sul piatto 10 milioni. Davanti a lui, soltanto quattro giocatori pagati di più a quell'età: Mario ...

Juventus : tentata estorsione - capo ultrà sarà interrogato : Ha chiesto di essere interrogato in aula il capo dei Viking, gruppo ultrà della Juventus, Loris Grancini imputato a Milano assieme ad altri due tifosi della curva bianconera perche’, stando ad un’inchiesta del pm Enrico Pavone, avrebbero minacciato il titolare di una societa’ milanese di eventi sportivi per costringerlo “a procurare loro biglietti” con una “corsia preferenziale” per le partite della ...

Calciomercato : le indiscrezioni diventano realtà - il padre di Neymar Tratta con il Real. Juventus alla finesTra : Le indiscrezioni diventano realtà. L’attaccante ex Barca Neymar sarebbe sarebbe in trattativa con Real Madrid. Il padre del calciatore brasiliano, secondo quanto rivela il giornale spagnolo As, sarebbe già discutendo con Florentino Perez per studiare una strategia per la cessione. La Juventus è alla finestra: il sogno di Agnelli e Marotta e quella di creare un tridente offensivo con Dybala e Higuain. Un trio stellare, in grado di competere ...

Serie A Spal-Juventus - arbiTra Massa. Torino-Fiorentina - Gavillucci : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. in programma domenica 18 alle ore 15. Due gli anticipi del sabato: Udinese-Sassuolo , ...

Juventus-Atalanta - Gasperini : “orgogliosi della nosTra partita” : “Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa partita: abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo il gioco. Peccato per il primo gol, subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il turn-over? Abbiamo giocato talmente tante partite che le abbiamo affrontante tutte con grande dignità e senza fare piagnistei”. Così Gian Piero Gasperini dopo la ...

Juventus-Atalanta - la maglia sTrappata di Benatia dopo lo scontro in area con De Roon : Nell'azione che ha portato al secondo gol della Juventus nella partita contro l'Atalanta, realizzato da Matuidi, la maglia del difensore bianconero Medhi Benatia ha fatto una brutta fine. Il giocatore ...