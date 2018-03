“Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ora spunta lei” | boom! Questa è grossa per davvero

caffeinamagazine

(Di sabato 17 marzo 2018) Sono mesi che le voci di una crisi traD’Alessio esi rincorrono tra smentite e pettegolezzi. È partito tutto da una nota congiunta inviata all’Ansa a fine luglio scorso per chiedere rispetto della privacy in un momento no. Poi è arrivata l’intervista della cantante di Sora rilasciata a Vanity Fair nel numero uscito in edicola lo scorso 14 marzo e la situazione si è fatta nettamente più chiara: tra i due artisti sembra proprio finita. Lady Tata ha aperto il rubinetto. Si è sfogata come mai aveva fatto prima sulle colonne di Vanity e, tra un racconto e un altro di questi tredici anni trascorsi a fianco del cantante napoletano da cui nel 2008 ha avuto anche un figlio, Andrea, scrive la parola ‘the end’ sulla storia che ha fatto emozionare migliaia e migliaia di fan. “Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con ...