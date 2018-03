Totti come l' Oracolo di Matrix | prevede il Real alla Juve | ma quel Barcellona

Champions - Messi e CR7 sulla strada di Roma e Juve. Totti : "Li faremo sudare". Nedved : "Non sarà come a Cardiff" : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Buffon - addio “triste” come Totti e Del Piero? La colpa però è la loro… : La Juventus e Gigi Buffon potrebbero separarsi a fine stagione. L’idillio sembra essere finito, ma non tutte le parti in questione sembrano pensarla così. Il capitano bianconero infatti vorrebbe proseguire la propria storia d’amore con il club, rischiando però di arrivare alla rottura al termine della stagione. La Juventus sembra avere altri piani, avendo “promesso” i pali bianconeri a Szczesny. La sensazione è che si ...

FRANCESCO Totti - C'E' POSTA PER TE/ “Cosa è cambiato? Tutto. Ero come una macchina - ora è una nuova vita” : FRANCESCO TOTTI in una intervista al Daily Mirror, ha enfatizzato lo straordinario stato di forma dell’ex compagno di squadra Salah definendolo tra i migliori al mondo. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:05:00 GMT)

Marinelli-De André come Totti - ira web : GENOVA, 14 FEB - Ira del web contro la cadenza un po' troppo romanesca di Luca Marinelli che interpreta Faber nella fiction Rai Fabrizio De André - Principe libero. "Marinelli parla come Totti" oppure ...

PAOLA FERRARI/ La giornalista sportiva protagonista : della Gherardesca come Totti (Le spose di Costantino) : Sarà PAOLA FERRARI la seconda fra "Le spose di Costantino". La giornalista e conduttrice, per il viaggio di nozze, si recherà in Ghana, dove potrà toccare con mano usi e costumi della...(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:48:00 GMT)

Buffon-D’Amico e Totti-Blasi - sexy relax : ecco come le coppie si sono… rilassate [FOTO] : 1/12 Foto Chi ...

Inter - Suarez ricorda Angelillo : 'Era come Totti' : Luis Suarez , ex stella dell' Inter , ricorda Antonio Valentin Angelillo , venuto a mancare nella giornata di ieri. Queste le parole rilasciate a la Gazzetta dello Sport : 'Era un calciatore completo, un campione. Poteva Interpretare qualsiasi ruolo di costruzione, da centravanti amava arrivare in area manovrando. La critica lo aveva paragonato a Di Stefano, ...

Pochettino e le voci su Kane : “spero faccia come Totti e non come Zidane alla Juve” : Meglio un Harry Kane alla Francesco Totti che alla Philippe Coutinho. Se lo augura Mauricio Pochettino, rimasto spiazzato come molti dal trasferimento del brasiliano al Barcellona per 160 milioni di euro. “Penso che questo la dica lunga su come va il calcio oggi, su quanto sia difficile per un club trattenere il suo giocatore migliore – l’analisi del tecnico del Tottenham – Il Liverpool e’ uno dei migliori club di ...