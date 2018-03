Torino | omaggio dei tifosi da brividi per Davide Astori

METALLICA - CONCERTO A Torino/ Video - omaggio a Vasco Rossi e stessa grinta di un tempo : stupore tra i presenti : METALLICA, la band americana in CONCERTO a TORINO rende omaggio a Vasco Rossi e suona "C'è chi dice no", ecco il Video e il gesto del gruppo che dona in beneficenza alla mensa dei poveri.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 19:52:00 GMT)

Metallica a Torino - festa rock ma l'omaggio a Vasco scatena la bufera social : Al Palalpitour di Torino una vera festa rock. Quello che era uno dei concerti più attesi dell'anno, non ha tradito le aspettative, regalando a 15.000 fan, una serata tra pezzi metal, ballad struggenti ...

