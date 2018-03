Torino | Mazzarri svela in conferenza | il calciomercato | Ljajic e Belotti

calcioweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) Missione riscatto per il, i granata in campo contro la Fiorentina, ecco le parole diinstampa: “Insidiosa e ostica, che non dà punti di riferimento. Dovremo essere bravi ad arginarli, evitando i loro contropiedi. Magari giocando come nel primo tempo contro la Roma. Io e il mio staff stiamo cercando di dare una mentalità, far crescere la squadra, cercando di lavorarci. Noi lo abbiamo fatto: a volte si è visto in maniera migliore, a volte no. Dobbiamo cercare di evitare di andare in svantaggio, oppure cercare di giocare il calcio che piace a me per 90′, 95′: non per una parte della partita. Alcune cose si sono viste, altre no: dobbiamo cercare di migliorare in questo processo di crescita, senza più cali di tensione che ci hanno condizionati”. LaPresse/ Marco Alpozzi “Come reputo la rosa? Bisogna aspettare ancora un po’, ci sono 22 ...