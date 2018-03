Torino | Mazzarri suona la carica | Belotti carico Migliorare la mentalità

Torino - Mazzarri suona la carica : "Migliorare la mentalità. Belotti carico" : Il Torino e Walter Mazzarri sono chiamati a ripartire per smuovere la classifica dopo tre ko consecutivi. Parlando della Fiorentina, avversario di domani, il tecnico granata ha predicato attenzione ...

Torino - Cairo : "Mazzarri ha bisogno di tempo con una squadra voluta da altri" : "Mazzarri è un bravissimo allenatore ma non gli posso chiedere di andare in Europa League con la squadra che ha voluto Mihajlovic". Così Urbano Cairo, a Deejay Football Club , ha voluto togliere ...

Torino - Cairo : 'Non posso chiedere l'Europa a Mazzarri con la squadra di Mihajlovic' : Torino - ' Un buonissimo primo tempo con Alisson che ha fatto delle parate importanti. Alla fine purtroppo quello che conta è il risultato ed è negativo '. L'amarezza del presidente Cairo arriva dopo ...

Torino - Mazzarri/ "Non dobbiamo cadere al primo cazzotto - perdere a Roma ci può stare" : Walter Mazzarri analizza la scomfitta del Torino a Roma nel dopopartita. Tanta amarezza nelle parole del tecnico granata che indica la strada da seguire per ripartire al meglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:45:00 GMT)

DIRETTA/ Roma-Torino - risultato finale 3-0 - : partita a due facce per Di Francesco e Mazzarri : DIRETTA Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 28giornata di Serie A.

Torino - Mazzarri : 'Belotti è in difficoltà - deve trovare la miglior condizione' : ROMA - Una partita giocata in maniera molto solida per 45 minuti prima di un tracollo improvviso dopo il primo gol della Roma. Walter Mazzarri commenta il match dell' Olimpico sottolineando i ...

Roma-Torino : Di Francesco contro il tabù Olimpico - Mazzarri per invertire la rotta : La Roma non può permettersi passi falsi. In vista della sfida Champions di martedì contro lo Shakhtar, c'è da blindare il terzo posto dagli assalti di Inter e Lazio. Ma anche il Torino non può , più, ...

Roma - Di Francesco : 'Torino più attento alla difesa con Mazzarri' : Roma - Vietato pensare alla Champions League. Eusebio Di Francesco teme le distrazioni europee e invita l'ambiente a non proiettarsi oltre la gara con il Torino di domani sera all' Olimpico . 'Abbiamo ...

Torino - Mazzarri : 'Niang in forse - Belotti è motivato : voglio grandi risposte da tutti' : Servirà l'impeto da Torino, per rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Juventus e Verona. Specialmente quest'ultima ha provocato diversi malumori nell'ambiente granata, che ...

Torino - parla Mazzarri : “Niang ha provato la mascherina” : Il Torino si prepara per il difficile match contro la Roma, prima del match importanti indicazioni di Walter Mazzarri in conferenza stampa: “Ieri Niang ha provato la mascherina – ha spiegato l’allenatore granata – e ha fatto qualcosa di atletico. Oggi vedremo come reagisce con la mascherina. Ha avuto meno giorni rispetto a De Silvestri per abituarsi, anche se l’infortunio è stato pressochè lo stesso”. Su Ljajic: ...

Serie A Torino - Mazzarri : «La Roma vista a Napoli fa paura» : Torino - "Difficile parlare di calcio in questo momento ma voglio stringermi attorno al dolore di tutta la famiglia del ragazzo" . Walter Mazzarri ha inaugurato la conferenza stampa pre Roma - Torino ...

Torino - Mazzarri : 'Contro la Roma nel peggior momento' : 'Affrontiamo la Roma nel peggior momento, ma sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare la mia squadra'. Così Walter Mazzarri, alla vigilia della trasferta di Roma del Torino contro una squadra ...

Torino - Mazzarri : "Incontriamo la Roma nel nostro peggior momento" : "Affrontiamo la Roma nel peggior momento, ma sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare la mia squadra". Così Walter Mazzarri, alla vigilia della trasferta dell'Olimpico. La squadra di Di Francesco è ...

Torino - Mazzarri : 'Chi non lotta rimane fuori' : Torino - Non c'è più tempo da perdere. Arriva la trasferta dell' Olimpico , contro la Roma , e i granata devono far punti per non salutare prima del tempo, molto prima, il sogno europeo. Servirà un ...