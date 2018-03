Torino - Cairo : «Belotti? Non lo vendo. Non sono pentito» : Torino - Andrea Belotti e la sua clausola rescissoria di 100 milioni , per il mercato estero, è stato uno dei tormentoni più gettonati durante l'estate. Il bomber del Torino alla fine è rimasto in ...

Torino - Cairo : “Belotti? Non è in vendita” : “Quotazione di 100 milioni per Andrea Belotti? “Non lo voglio vendere“. Così Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, all’evento ‘L’Italia genera futuro?’ risponde a margine ai cronisti sul centravanti granata. “Belotti ha avuto una stagione per il momento non fortunata, con due infortuni. Uno a ottobre e l’altro a dicembre, che lo hanno penalizzato moltissimo. Ha grande voglia di tornare ...

Torino - Cairo : "Mazzarri ha bisogno di tempo con una squadra voluta da altri" : "Mazzarri è un bravissimo allenatore ma non gli posso chiedere di andare in Europa League con la squadra che ha voluto Mihajlovic". Così Urbano Cairo, a Deejay Football Club , ha voluto togliere ...

Il campionato del Torino è finito : l’annuncio di Cairo : Il Torino è sceso in campo ieri nella partita contro la Roma, brutta sconfitta per gli uomini di Mazzarri, momento negativo nelle ultime partite. Il campionato del Torino può quasi considerarsi finito, difficile infatti riuscire a rientrare in corsa per l’Europa League, rassegnato anche il presidente Cairo che ha dichiarato di voler puntare adesso sui giovani: “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, Alisson ha fatto due parate ...

Torino - Cairo : 'Non posso chiedere l'Europa a Mazzarri con la squadra di Mihajlovic' : Torino - ' Un buonissimo primo tempo con Alisson che ha fatto delle parate importanti. Alla fine purtroppo quello che conta è il risultato ed è negativo '. L'amarezza del presidente Cairo arriva dopo ...

I tifosi del Torino a Cairo : 'Chi non dà il massimo non dà nulla' : Torino - Un post su Instagram un po' così: ' Quando nevica a Milano è sempre molto speciale '... Poi i commenti dei tifosi granata. A quel punto, Urbano Cairo , presidente del Toro, non resiste e ...

Torino - il presidente Cairo riceve una delegazione della Chapecoense : Due squadre unite da un tragico passato: da un lato la tragedia di Superga del 4 maggio 1949, dall'altro il disastro aereo di Medellin del 28 novembre 2016. Oggi le delegazioni dei club si sono ...

Torino - infortunio Molinaro : si pensa al mercato svincolati? Ecco la decisione di Cairo : Il Torino si prepara per la gara di campionato contro il Verona e nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con il pesante infortunio del terzino Molinaro. “A seguito di uno scontro di gioco in allenamento ieri, Cristian Molinaro è stato sottoposto oggi ad accertamenti: gli esami hanno evidenziato la frattura composta della testa del perone sinistro. La prognosi verrà stabilita dopo ulteriori controlli” questo il comunicato del Torino, ...

Svolta Torino - le cessioni immediate potrebbero essere 2 - ma Cairo ha un mantra : “vendo ma non svendo” : “Vendere ma non svendere”. Potrebbe essere sintetizzato così il motto invernale di Urbano Cairo. Il presidente del Torino è stato preso d’assalto nonostante il calciomercato italiano sia chiuso da tempo, con offerte provenienti dall’estero per alcuni calciatori in rosa. Il più chiacchierato del momento è senz’altro Ljajic, il quale è in rotta con tecnico e società da diverse settimane ed ha sul tavolo una proposta ...

Torino - Cairo svela il futuro di Belotti : indicazioni anche su Mazzarri : Si gioca il lunch match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Juventus che si affrontano in un derby importantissimo. Prima del match ecco le indicazioni da parte del presidente Cairo ai microfoni di Premium Sport: “È una partita speciale, dobbiamo riuscire a contenere l’emotività legata al derby e giocare questa partita come se fosse una gara normale. Non è facile, chi ci riesce può fare buoni ...

Serie A : Torino Juventus. Cairo carica i granata : Per il momento della stagione, e per la classifica delle due squadre, il 196/o derby della Mole di domenica prossima sarà un appuntamento da non fallire nel campionato di Juventus e Torino. Se per i ...

Torino - Cairo : "La Juve fa paura ma ce la giocheremo. Mazzarri cura i dettagli" : A tre giorni dal derby della Mole, il presidente del Torino Urbano Cairo parla ai microfoni di Rmc Sport: "La Juventus? Fa sempre paura, è una squadra fortissima, ma noi ce la giocheremo alla grande. Ogni partita ha le sue incognite - prosegue - sappiamo che sarà una difficile ma ce la giocheremo ...

Torino - Cairo sul derby : 'Con la Juve ce la giocheremo'. E sul futuro di Belotti... : Mancano tre giorni al derby della Mole numero 196 e, questa mattina, il presidente del Torino Urbano Cairo ha caricato la propria squadra ai microfoni di RMC Sport . 'Contro la Juventus sappiamo che sarà difficile, ma ce la giocheremo alla grande e metteremo in campo tutto quello che abbiamo - ha dichiarato il massimo dirigente granata che si è poi ...

Torino - Cairo : 'Il derby? Ce la giochiamo. Belotti me lo tengo stretto' : Così il presidente del Torino Urbano Cairo intervenuto ai microfoni di RMC Sport torna sulla fine dell'avventura dell'ex tecnico granata alla guida della Nazionale. Tags: Torino , notizie Torino , ...