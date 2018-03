The Voice Of Italy 2018 - Presentata la nuova edizione del talent show con cast e

Volkswagen T-Roc è l'auto ufficiale di The Voice of Italy : Unico, originale, sicuro di sé e delle proprie qualità. Insomma, Born Confident come la T-Roc. Oltre al talento canoro, è questo spirito forte e distintivo che i contendenti dovranno dimostrare per...

The Voice : Al Bano svela perché ha accettato il ruolo di coach : Al Bano a The Voice Of Italy: perchè ha accettato? Al Bano fra poco ritornerà in tv nel ruolo di giudice a The Voice e a ridosso dell’inizio della sua nuova esperienza professionale ha voluto svelare a Il giornale quale fosse il motivo di questa sua decisione. Il cantante di Cellino San Marco ha ammesso che The Voice sarà per lui l’occasione giusta per cercare nuovi talenti, proprio come era accaduto a lui all’inizio della ...

Varie The Voice OF ITALY 2018 - da giovedì 22 marzo 2018 alle ore 21.10 in prima tv assoluta : The VOICE, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in 62 Paesi, è prodotto in Italia da Talpa Italia, scritto da Cristiano Rinaldi, Riccardo Sfondrini, Sabrina ...

The Voice of Italy - nuova stagione al via. Costantino della Gherardesca : 'Resterò me stesso' : Un nuovo cast, un meccanismo rinnovato e un altrettanto rinnovato impianto scenografico: sarà un vero e proprio nuovo inizio di ' The Voice of Italy ' , al via il 22 marzo su Rai2. Tante le novità, ...

Torna “The voice” : Al Bano coach - al timone Della Gherardesca. Tutte le informazioni : Un nuovo cast e un meccanismo rinnovato: dal 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2 riparte “The Voice of Italy”. A condurre le 8 puntate dell’edizione 2018 del talent show c’è Costantino Della...

The Voice of Italy - J-Ax e Al Bano alla presentazione della quinta edizione : Torna The Voice of Italy. Coach per questa stagione J-Ax con Al Bano e Francesco Renga. Giunto alla quinta edizione, il talent made in Italy ha fatto le selezioni per gli aspiranti artisti attraverso ...

J-Ax a Blogo : "Ho cambiato idea su The Voice - ecco perché. Sorci Verdi una Caporetto" (video) : Giovedì 22 marzo torna su Rai2 The Voice of Italy con una quinta edizione completamente rinnovata. C'è solo J-Ax a garantire la continuità con il passato: "Non voglio fare confronti con le precedenti stagioni, anche perché il mio stato emotivo è completamente diverso. Devo dire che adesso sono lucido e calmo, prima ero completamente frastornato dal mondo attorno a me perché erano le prime esperienze televisive", ha dichiarato a margine della ...

Torna 'The Voice of Italy' su Raidue dal 22 marzo ed è tutto nuovo : Torna in televisione il talent show musicale di 'Rai 2': 'The Voice of Italy' e nella nuova versione che il direttore di Raidue Andrea Fabiano ha chiamato 'della restaurazione', i quattro coach ...

The Voice - nuovo inizio per talent Rai : MILANO, 16 MAR - Un nuovo cast, un meccanismo rinnovato e un impianto scenografico ripensato per quello che sarà un vero e proprio nuovo inizio di The Voice of Italy, al via il 22 marzo su Rai Due. ...

Tutte le novità di The Voice of Italy 2018 e le dichiarazioni dei coach - da J-Ax a Renga - Al Bano e Scabbia : The Voice of Italy 2018 è stato presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, venerdì 16 marzo, a Milano. Otto le puntate in totale per una formula inedita, molto più compatta, nella quale i coach rappresentano quattro punti cardinali. Tra gli autori della nuova edizione di The Voice of Italy c'è il già noto Chicco Sfondrini (lo abbiamo visto le prime volte in TV in occasione delle prime edizioni di Amici di ...

The Voice 2018 - conferenza stampa in diretta : E' tornato Tvblog e tornando anche le tradizionali dirette delle conferenze stampa. Questa mattina a Milano, attorno alle ore 12, verrà presentata alla stampa la quinta edizione del talent show The Voice of Italy, in onda da giovedì 22 marzo in prima serata su Rai 2. Ne parleranno Andrea Fabiano, direttore di Rai2; Fabio Di Iorio, vice direttore di Rai 2; Costantino Della Gherardesca, nuovo conduttore; e i quattro nuovi giurati: Al Bano ...

Costantino della Gherardesca torna con Pechino Express dopo The Voice : Pechino Express: Costantino della Gherardesca conferma la settima edizione Giovedì 22 marzo in prima serata sul secondo canale del servizio pubblico andrà in onda la nuova edizione di The Voice. Il nuovo conduttore del talent canoro sarà Costantino della Gherardesca, per tutti Costa, che si è detto molto emozionato perché sta per affrontare una grande sfida professionale. Nell’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, diretto da Sandro ...

Cast e regolamento di The Voice of Italy 2018 con i nuovi giudici e un formato “snello” : Il regolamento di The Voice of Italy 2018 ci mette di fronte a un'organizzazione molto diversa rispetto a quella delle edizioni appena trascorse. Il talent non ha di certo brillato in termini di ascolti e possibilità per i suoi concorrenti, ma la rete ha comunque deciso per un ritorno su Rai2 con una formula rinnovata e nuovi giudici, puntando su una vecchia conoscenza del programma, quella di J-Ax. Le fasi del programma rimangono le ...