TG | grave incendio provoca mio danni a Egnach | disagi ai treni

Tre intossicati - di cui uno grave nell'incendio di una palazzina a Sanremo : E' di tre intossicati, per fortuna non in pericolo di vita, tra cui una donna incinta e un militare della guardia costiera, il bilancio di un incendio divampato, verso le 13.15, in un appartamento di ...

Milano - incendio in un palazzo : grave 13enne - 7 intossicati : Un incendio è divampato al decimo piano di un palazzo in via Cogne 20, a Milano. I vigili del fuoco sono sul posto dalle e hanno evacuato alcuni condomini. Le fiamme hanno prodotto un'alta...

MILANO - INCENDIO PALAZZO A QUARTO OGGIARO/ Video ultime notizie : grave bimbo di 10 anni - altri intossicati : MILANO, INCENDIO in PALAZZO a QUARTO OGGIARO in via Cogne 20: ultime notizie, il Video del rogo al decimo di 14 piani. Un bambino gravissimo in ospedale, una decina di intossicati più lievi(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:53:00 GMT)

Milano - incendio in appartamento - un ferito grave e 7 intossicati : evacuato un palazzo di 13 piani : Un incendio è divampato al decimo piano di un palazzo in via Cogne 20, a Milano. I vigili del fuoco sono sul posto dalle e hanno evacuato alcuni condomini. Le fiamme hanno prodotto un'alta colonna di ...

Milano - incendio in un palazzo : un ferito grave e sette intossicati : Un incendio è divampato al decimo piano di un palazzo in via Cogne 20, a Milano. I vigili del fuoco sono sul posto dalle e hanno evacuato alcuni condomini. Le fiamme hanno prodotto un'alta colonna di ...

Paura a Milano - incendio in un palazzo di 13 piani : sette persone intossicate e un ferito grave | Foto : Un grosso incendio è divampato in un palazzo di 13 piani a Quarto Oggiaro. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con sette mezzi. L'intero edificio è stato evacuato.

Quarto Oggiaro - incendio in un palazzo : un ferito grave e sette intossicati : Paura a Quarto Oggiaro. Un incendio è divampato al decimo piano di un palazzo in via Cogne 20, a Milano. I vigili del fuoco sono sul posto dalle e hanno evacuato alcuni...

Incendio in un appartamento a Milano : 7 intossicati - uno è grave : Incendio in un appartamento a Milano: 7 intossicati, uno è grave Le fiamme sono divampate in un palazzo in via Cogne. Ci sarebbero persone intrappolate, tra cui, pare, anche un disabile. La colonna di fumo visibile da lontano Parole chiave: ...

Usa - incendio alla Trump Tower di New York : due feriti - uno grave : Due persone sono rimaste ferite nell’incendio divampato questa mattina nella Trump Tower di New York. Lo riporta la Cnbc, citando le autorità. Si tratterebbe di un vigile del fuoco e di un civile. Oltre 70 vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire, intorno alle 7:20, per spegnere un piccolo incendio, sul tetto del grattacielo. Il fumo, questa mattina, era visibile da diversi isolati di distanza, a Manhattan. La situazione, ora, è ...