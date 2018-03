optimaitalia

: #Amici17 Testo canzone La mia ex chiama di Biondo, l'inedito del cantante su Canale 5 (video)… - OptiMagazine : #Amici17 Testo canzone La mia ex chiama di Biondo, l'inedito del cantante su Canale 5 (video)… - volevodirtj : RT @Sara27_ADP: Scusate, ma se criticate una canzone perché ha un messaggio importante dal punto di vista sociale, un significato profondo… -

(Di sabato 17 marzo 2018) La mia exdiè uno degli inediti presentati nella nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.si esibisce dal vivo con la sua nuovanel corso degli speciali in diretta il sabato pomeriggio su5 e divide i docenti di canto.Se, infatti, per Rudy Zerbi,dovrebbe assolutamente accedere al serale di Amici di Maria De Filippi, per Carlo Di Francesco e per Paola Turci il "no" aalla prossima fase del programma di5 è categorico.Ilha lacune serie nell'intonazione anche se riesce spesso a coinvolgere il pubblico nelle sue performance.è tra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi più seguiti e apprezzati dal pubblico nella nuova edizione del talent show ma non ha ancora ottenuto la maglia verde del serale.Ci sarà il suo nome tra i primi concorrenti che accederanno alla fase di Amici 2018 che si ...