Terremoto | dalla sanità “risposte rapide” nell’area colpita 

meteoweb.eu

: La sinistra riparta dalla amministrazione e smetta di piangere su poveri e profughi - La sinistra riparta dalla amm… - BlitzQuotidiano : La sinistra riparta dalla amministrazione e smetta di piangere su poveri e profughi - La sinistra riparta dalla amm… - allarme24 : RT @LaLipperini: A due settimane dalla scadenza dei termini di presentazione delle schede Aedes sulle case danneggiate (31 marzo) mancano a… - BianchiLella : RT @LaLipperini: A due settimane dalla scadenza dei termini di presentazione delle schede Aedes sulle case danneggiate (31 marzo) mancano a… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Nel dopolaumbra “ha assicurato in tempi rapidissimi” le prime risposte ai cittadini dei territori colpiti. A fare un primo bilancio è l’assessore regionale Luca Barberini. “Abbiamo realizzato e ripristinato – ha detto all’ANSA – i punti di erogazione dei servizi in moduli stabili”. L’assessore ha ricordato che questo è avvenuto a Norcia e Cascia. “La nostra idea – ha aggiunto – è di ripristinare le strutture nelle due città. A Cascia sarà riaperto il centro di riabilitazione intensiva che esisteva, a medio termine in un fabbricato in ristrutturazione ma la volontà è di costruire poi una nuova struttura mantenendo il primo soccorso e la diagnostica. Per Norcia la volontà è di riqualificare e ripristinare il vecchio presidio ospedaliero, collocando all’interno dello stesso la medicina ...