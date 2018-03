TELECOM ITALIA Il “fattore F” dimenticato da Elliott ma non dal Governo

Antitrust sanziona TELECOM ITALIA per 4 - 8 milioni : Intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su Telecom Italia Spa multata per pratica commerciale ingannevole nei confronti dei consumatori sulla fibra ottica. L'azienda di telefonia ricorre al Tar

Borsa Italiana oggi/ Milano news : TELECOM ITALIA a +2 - 7% - Atlantia a -2 - 1% (15 marzo 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi guarderà alle linee guida sugli Npl. Pochi i dati macroenomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:54:00 GMT)

MEDIASET-TELECOM ITALIA/ La fusione impossibile a cui crede il mercato : Mediaset e Telecom ITALIA in Borsa hanno fatto segnare rialzi importanti sulle voci di una fusione. Un'operazione che non avrebbe senso industriale.

TELECOM ITALIA - Whitebox va al ribasso : Teleborsa, - La Consob rende noto che, dal 5 marzo 2018, la società di gestione del risparmio, Whitebox Advisors , ha alleggerito le posizioni corte su Telecom Italia , dallo 0,69% allo 0,59%. Buona, ...

Diritti Tv - le intenzioni di TELECOM ITALIA : gli ultimi importanti aggiornamenti : Diritti TV – Si avvicina la ripresa del campionato di Serie A ma un argomento sempre di grande interesse è quello relativo ai Diritti tv. Secondo le ultime indiscrezioni Telecom Italia non presenterà alcuna offerta per i Diritti tv del calcio ma valuterà partnership con altre società. “Sui Diritti sportivi del calcio non faremo offerte, ma valuteremo la partnership con altri”, le dichiarazioni di Amos Ganish come riportato ...

TELECOM ITALIA - dividendo solo alle azioni risparmio. Conviene comprare TIM su Borsa Italiana oggi? : ... è necessario tenere in considerazione due element i: la scelta di riconoscere un dividendo solo ai possessori di azioni di risparmio TIM era attesa ed è in linea con la politica dei dividendi della ...

TELECOM ITALIA/ Elliott e lo schiaffo a Bollorè che fa pensare a Berlusconi e Patuano : Il fondo Elliott, non certo nemico di Silvio Berlusconi, sembra poter assestare un brutto colpo contro Vivendi nella gestione di TELECOM ITALIA. Il punto di ZACCHEO(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:52:00 GMT)SPILLO TLC/ Il futuro di Tim tra gli "azzardi" di Vivendi e l'incognita Mediaset, di S. LucianoBITCOIN & CO./ La forza della blockchain e la resa delle banche centrali, di G. D'Atri

Vivendi - a guerra con Mediaset ancora aperta si apre il fronte americano in TELECOM Italia : È ancora quanto mai provvidenziale per le aziende della famiglia Berlusconi l’intervento a gamba tesa della Elliott management del miliardario Paul Singer. Il fondo statunitense, che in passato ha prestato oltre 300 milioni agli acquirenti cinesi del Milan togliendo le castagne dal fuoco alla Fininvest, è entrato nel capitale di Telecom Italia proprio nelle ore del crepuscolo politico berlusconiano. E ha immediatamente contestato la ...

