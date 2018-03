Svelato il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi | Einar Ortiz contro

DISSIDIA FINAL FANTASY NT : Svelato il primo personaggio del Season Pass : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che Vayne, il primo personaggio scaricabile di DISSIDIA FINAL FANTASY NT, arriverà alla fine di aprile per tutti coloro che possiedono il Season Pass. DISSIDIA FINAL FANTASY NT: Svelato il primo lottatore del Season Pass Vayne Solidor, il carismatico antagonista di FINAL FANTASY XII, aggiungerà delle nuove dinamiche di battaglia grazie al suo stile di gioco ...

Svelato il primo teaser poster di Game of Thrones 8 (foto) : si preannuncia una guerra tra casate? : Non dovremmo aspettarci di sapere novità su Game of Thrones 8 prima dell’estate di questo 2018, ma HBO ha appena soffiato sul fuoco dell’hype dei fan della serie con il primo teaser poster relativo alla nuova stagione della serie. L’emittente statunitense ha infatti diffuso un’immagine promozionale, la prima relativa ai nuovi episodi. Su uno sfondo grigio campeggia, col consueto font di Game of Thrones, la scritta “GOT” e un sottotitolo che ...

Svelato il vero motivo per cui la Marvel scelse Iron Man come primo tassello dell'UCM - Best Movie : Costato 140 milioni, il film ne incassò oltre 580 in tutto il mondo! E questo, beh senza contare il merchandising! Fonte: WSJ

Svelato il primo teaser di Westworld 2 - in attesa del trailer al Super Bowl : il caos dilaga nel parco (video) : Nel finale della scorsa stagione, avevamo lasciato i robot prendere il controllo del parco, dopo aver causato l'inizio di una rivolta contro gli umani: il primo teaser di Westworld 2 non svela assolutamente nulla e non mostra neanche cosa accadrà dopo la temuta ribellione degli androidi. Eppure il breve video, della durata di appena 27 secondi, è sufficiente per alimentare l'hype dei fan della serie. Con la fine delle riprese, alcuni attori ...

Ballando con le Stelle 2018 : Svelato il nome del primo concorrente! : Ballando con le Stelle 2018 è pronto ai nastri di partenza e già possiamo svelarvi il nome del primo concorrente. La signora del sabato sera di Rai Uno, Milly Carlucci si è accaparrata per questa nuova edizione del suo show “ballerino”, il re delle onde! Ballando con le Stelle, svelato il primo concorrente Tra i ballerini protagonisti di Ballando con le Stelle 2018 ci sarà uno dei migliori surfisti al mondo: il sardo-hawaiano Francisco ...