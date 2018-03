Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×18 | Meredith salverà la sua ricerca dalla vendetta

L'addio a April in Grey's Anatomy 14 tra crisi di fede e il ritorno di Teddy - Svelata la trama dell'episodio 14 17 : L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profonda fede cristiana spesso dilaniata dai dubbi e tesa a mantenere un equilibrio precario tra la fiducia nella scienza e il credo in ...

L’addio a April in Grey’s Anatomy 14 tra crisi di fede e il ritorno di Teddy - Svelata la trama dell’episodio 14×17 : Non è dato sapere se la sorte del personaggio di April in Grey's Anatomy 14 sia ancora da decidere o già ben chiara nella mente degli sceneggiatori. Di sicuro uscirà di scena al termine della stagione in corso, visto che il contratto dell'interprete Sarah Drew non è stato rinnovato, mettendo fine ad una collaborazione durata quasi un decennio. L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profonda fede cristiana spesso ...

In Grey’s Anatomy 14 torna il fantasma di Ellis Grey - Svelata la trama dell’episodio 14×15 diretto da Ellen Pompeo : Dopo averla già rivista nella visione di Meredith nel 300° episodio mentre applaudiva l'Harper Avery conquistato dalla figlia, Ellis Grey torna al centro di Grey's Anatomy 14 grazie ad una new entry molto attesa. ABC ha svelato la trama dell'episodio 14x15 del medical drama, dal titolo Old Scars, Future Hearts, in onda negli Stati Uniti il 15 marzo. Tra le guest star del quindicesimo episodio di questa stagione c'è Rachel Ticotin, che ...

Grey’s Anatomy in pausa - Svelata la trama dell’episodio 14×14 : l’amico di famiglia di Meredith è Scott Speedman? : La programmazione delle dirette dalle Olimpiadi Invernali in Corea del Sud ha mandato Grey's Anatomy in pausa su ABC negli Stati Uniti, insieme alle altre serie del giovedì Scandal e How to get away with Murder: tutte e tre torneranno in onda da giovedì primo marzo con due crossover, quello di Grey's Anatomy col suo spin-off dedicato ai pompieri di Seattle Station 19 e quello di Scandal con How to get away with Murder di cui sono state rivelate ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×12 - medici in festa e pazienti di ritorno in ospedale (foto) : Nella trama e nelle foto promozionali di Grey's Anatomy 14x12 c'è aria di grandi novità: ABC ha svelato la sinossi del dodicesimo episodio, che andrà in onda l'8 febbraio negli Stati Uniti (a marzo in Italia su FoxLife), dal titolo Harder, Better, Faster, Stronger. L'episodio è scritto da Kiley Donovan e diretto dal regista e sceneggiatore francese Jeannot Szwarc. Guest star sono la showrunner Debbie Allen nei panni di Catherine Avery e ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×11 - episodio che apre la strada allo spinoff sui pompieri di Seattle : Una sinossi molto stringata di Grey's Anatomy 14x11 svela che l'undicesimo episodio del medical drama aprirà la strada allo spin-off ancora senza titolo (il più accreditato al momento resta Rescue Grey’s Anatomy), introducendo elementi che saranno al centro della nuova serie prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes dedicata ad un gruppo di pompieri di Seattle. Il nuovo format, che si inserisce nello stesso universo narrativo di Grey's ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×10 - con Bethany Joy Lenz : Jo contro Paul e pazienti sorprendenti : A ridosso del ritorno del medical drama in tv, ABC ha svelato la trama di Grey's Anatomy 14x10, dal titolo Personal Jesus: si tratta dell'episodio che andrà in onda negli Stati Uniti giovedì 25 gennaio, ovvero il primo dopo la première di metà stagione fissata per il 18 gennaio (in onda solo a fine febbraio in Italia su Fox Life, canale 114 di Sky). Se la ripresa della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy sarà una sorta di continuum del ...