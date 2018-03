Surface Pro 2017 | disponibile nuovo aggiornamento firmware

Surface Book 2 : lo abbiamo provato e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi : Ieri, 15 febbraio 2018, il Surface Book 2 è approdato ufficialmente nel mercato italiano con la versione da 13.5 pollici, mentre quella da 15 arriverà il 6 aprile. Per festeggiare il lancio di questo nuovo dispositivo anche nel Bel Paese, dopo una lunga attesa iniziata già dal primo modello, Microsoft ha organizzato ieri sera, più precisamente dalle ore 20:00, un evento privato tenutosi nella Microsoft House di Milano. Per privato ...

MediaWorld : fino al 20% di sconto su tutti i prodotti Microsoft - da Surface a Xbox : MediaWorld, la nota catena di negozi di elettronica, ha annunciato per il proprio sito web delle nuove promozioni applicabili a tutti i prodotti di casa Microsoft. Accedendo a MediaWorld.it, qualsiasi hardware targato Redmond si acquisterà (ovvero tutta la gamma Surface e Xbox One), si otterrà istantaneamente uno sconto pari al 10% del prezzo di listino. Non solo, se l’utente decide di pagare con PayPal lo sconto si raddoppia arrivando al ...

Il Surface Phone (Project Andromeda) potrebbe avere delle gesture sul secondo display : Alcuni anni fa i ricercatori facenti parti del team user interface di Microsoft inventarono un nuovo modo per utilizzare la parte posteriore degli smartPhone per delle specifiche gesture. Attualmente il big di Redmond non possiede più un settore telefonico dopo aver venduto Nokia ad HMD Global e aver dismesso Windows 10 Mobile ma ciò non significa che l’idea dei ricercatori non verrà mai applicata. Di recente, infatti, il progetto è stato ...

Adduplex : Surface Laptop sotto le aspettative - mentre - Surface Pro 2017 continua a crescere : I nuovi dati statistici raccolti da Adduplex relativi al mese di febbraio e alla famiglia Surface evidenziano una situazione abbastanza curiosa. Guardando il grafico si può notare come il Surface Laptop sia sotto le aspettative e, aggiungerei, di molto. Dopo mesi e mesi dalla sua commercializzazione globale registra appena l’1.9% del totale, un dato inaspettato che rappresenta le scarse vendite del portatile di Microsoft. Difficile dire ...

Surface Phone/Project Andromeda in arrivo prima del previsto? : Fino ad ora abbiamo sempre sostenuto che il futuro Project Andromeda (aka Surface Phone) arriverà verso la fine del 2018 e l’inizio del 2019, sperando ovviamente che Microsoft non decida di cancellare tutto all’ultimo momento. Zac Bowden, il Senior Editor di Windows Central, la testata più famosa, visitata e affidabile su Microsoft, ha appena affermato, tramite un tweet pubblicato sul proprio account, che il dispositivo mobile ...

Microsoft distribuisce nuovi firmware per il Surface Book e il Surface Pro 2017 : Breve comunicato per informarvi che da ieri sono in roll-out i nuovi aggiornamenti firmware per il nuovo Surface Pro 2017, Surface Pro con connessione LTE e il primo Surface Book con Windows 10 Creators Update o superiore. Questi update migliorano, a detta di Microsoft, la stabilità generale del software e, sul Surface Book, offrono una maggiore affidabilità della batteria. Ecco il rapporto ufficiale di Microsoft con i relativi ...

Surface Phone : l’hardware è pronto - adesso tocca al software [Rumor] : Il Surface Andromeda rappresenterà il dispositivo più interessante dell’intera categoria Microsoft Surface e noi tutti lo attendiamo impazientemente. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal portale WinCentral, la progettazione e la produzione del Surface Phone sarebbe finalmente giunta al termine dopo un lungo periodo costituito da una miriade di brevetti. Microsoft starebbe, dunque, testando i primi prototipi finali del device, il ...

Surface Pro 3 : in distribuzione un nuovo aggiornamento firmware : Microsoft sta distribuendo in queste ore un nuovo aggiornamento firmware numerato 3.11.2350 dedicato appositamente al Surface Pro 3. Sfortunatamente l’aggiornamento non viene fornito con nessun changelog e quindi non possiamo sapere quali siano le modifiche e i miglioramenti apportati. Anche la pagina web “Cronologia aggiornamenti” di Microsoft non contiene informazioni a riguardo, anche se probabilmente basta solo aspettare ...

Surface Pro 4 - alcuni utenti lamentano problemi di sfarfallio sul display : Secondo un report proveniente direttamente dal forum di supporto di Microsoft alcuni esemplari di Surface Pro 4, sostituito dallo scorso 23 Maggio dal nuovo Surface Pro, accuserebbero dei fenomeni di sfarfallio su display che in alcune situazioni renderebbe il dispositivo semplicemente inutilizzabile. alcuni utenti avrebbero notato che il problema si verifica nel caso di CPU al 100%, condizione tale da determinare forti surriscaldamenti ...

Surface Laptop : approda sul mercato la variante da 799$ con Intel Core m3 : Microsoft sta commercializzando, a partire da oggi, una nuova variante del Surface Laptop da soli 799$ con a bordo il processore Intel Core m3, il che lo rende più economico di 200 dollari rispetto alla versione Core i5. Le specifiche tecniche, togliendo la nuova CPU, sono praticamente le stesse con 4 GB di RAM e 128 di spazio di archiviazione. Questo non sarà sicuramente il modello più performante della gamma Surface Laptop, ma resta comunque ...

Surface Laptop - ora anche con Windows 10 Pro preinstallato : Lanciato lo scorso 2 Maggio in occasione della presentazione di Windows 10 S, il nuovo Surface Laptop è ora ordinabile direttamente con Windows 10 Pro preinstallato senza quindi la necessità di effettuare l’upgrade dalla versione S. Ricordiamo che Surface Laptop è stato il primo dispositivo “tradizionale” della famiglia Surface ad essere lanciato da Microsoft. Nonostante non vanti funzionalità particolari come gli altri prodotti della gamma ...

HP rivela l’Envy x2 in variante Intel Core per contrastare il Surface Pro di Microsoft : Il mese scorso HP aveva presentato l’Envy x2 , un 2-in-1 clone di Surface Pro alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 835 e, questo particolarità, lo rende uno dei primi device dotati di Windows on ARM. Al CES 2018 HP ha rivelato un’altra versione dell’Envy x2, questa volta alimentato dai processori Intel Core. La notizia un po’ deludente è che HP ha optato per i processori della serie di 7 settima generazione ...