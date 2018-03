Süper Lig 2017-2018 Fenerbahce-Galatasaray | termina 0-0 il classico del calcio turco

Probabili Formazioni Atletico Tucuman-Boca Juniors Superliga Argentina 18-03-2018 : Continua la frenetica Superliga Argentina e l’altrettanta frenetica corsa al primo posto in classifica. La capolista Boca Juniors questa settimana dovrà vedersela con l’Atletico Tucuman domenica 18 marzo alle ore 21:45 in una sfida in trasferta mai semplice. I padroni di casa si trovano al momento nel mezzo della lunga classifica della Primera Division con 25 punti insieme a Banfield e Rosario Central. Il momento non è del ...

Probabili Formazioni Istanbul Basaksehir-Besiktas - Süper Lig 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Istanbul Basaksehir-Besiktas, 26^ Giornata di Süper Lig 2017/2018, ore 17.00: Erdinc al posto di Adebayor, dubbio Pepe. E’ tempo di derby nella capitale turca: dopo Fenerbahce-Galatasaray è la volta di Istanbul Basaksehir-Besiktas, il posticipo di lusso che chiuderà la ventiseiesima giornata di Süper Lig. Il derby mette di fronte due squadre in differente stato di forma: il Basaksehir ha raccolto solo due ...

Probabili Formazioni Fenerbahce-Galatasaray - Süper Lig 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Fenerbahce-Galatasaray, 26^ Giornata di Süper Lig 2017/2018, ore 17.00: Terim si affida al tridente d’attacco Gomis-Feghouli-Rodrigues. E’ senza dubbio la sfida più importante del calcio turco. Il Kitalar Arasi Derby è uno dei match più sentiti nel panorama calcistico mondiale: quando si affrontano Fenerbahce e Galatasaray la tensione sale alle stelle. E come spesso capita, questo match è quasi sempre ...

Pronostici Super Lig 16-17-18 Marzo 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 16 Marzo 2018, si apriranno le danze della 26esima giornata di Super Lig, con l’anticipo fra Karabuskpor e Osmanlispor, con i padroni di casa oramai prossimi alla retrocessione. In testa alla classifica troviamo sempre il Galatasaray che detiene solo 3 punti in più rispetto al Besiktas, il quale non vuole assolutamente mollare la presa. Besiktas che inoltre, deve stare molto attento visto che ci sono ben 2 squadre nel lasso ...

Le super intelligenze artificiali sono davvero così super? : ... il potente super-computer che fino a quel momento aveva battuto tutti i campioni del mondo di scacchi. L'aspetto essenziale dell'esperimento era rappresentato dal fatto che i due dilettanti avevano ...

Probabili Formazioni Independiente-Argentinos Jrs Superliga Argentina 12-03-2018 : Lunedì 12 marzo alle ore 01:30 andrà in scena una sfida che si preannuncia piena di emozioni, colpi di scena e sicuramente carica di spettacolo. Stiamo parlando del match che vedrà contrapposti Independiente e Argentinos Juniors, due squadre uscite decisamente vittoriose dall’ultimo turno di campionato. Scopri di più sull’ultimo match dell’Independiente! I padroni di casa sono reduci dalla convincente e larga vittoria ...

Probabili Formazioni Galatasaray-Konyaspor - Super Lig 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Galatasaray-Konyaspor, 25^ Giornata di Super Lig 2017/2018, ore 17.00: analisi e pronostico. Galvanizzati dall’ottima prestazione sul campo del Karabukspor per 0-7, il Galatasaray capolista si prepara ad affrontare la parte finale di Super Lig con entusiasmo. Il torneo è apertissimo con le principali inseguitrici tutte racchiuse in 6 punti. Gomis e compagni devono approfittare del passo falso del ...

Probabili Formazioni Patronato-River Plate Superliga Argentina 11-03-2018 : Continua il periodo no del River Plate che nel match di domenica 11 marzo alle ore 01:30 dovrà sfidare il Patronato in una sfida che si preannuncia delicata a tutti gli effetti. Le due Formazioni infatti sono sempre più verso il fondo della classifica e un’inversione di tendenza è decisamente obbligatoria prima che sia troppo tardi. I padroni di casa si trovano al momento al 24^ posto in classifica e, fino a questo momento, hanno ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Tigre Superliga Argentina 10-03-2018 : Continua la rincorsa del Boca Juniors alla vittoria finale del campionato. Questa settimana sarà il Tigre a provare a fermare la capolista sabato 10 marzo alle ore 23:15 nella splendida e sempre emozionante cornice de La Bombonera. Gli xeneizes mantengono il proprio primato in classifica nonostante la brutta sconfitta per 2 a 0 rimediata nell’ultimo turno contro l’Argentinos Juniors. Il massiccio turnover attuato da mister ...

Pronostici Super Lig 9-10-11-12 Marzo 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 9 Marzo 2018, la Super Lig turca aprirà le danze della 25esima giornata con la bellissima sfida fra Alanyaspor e Basaksehir, con gli ospiti in piena lotta per il primato della classifica assieme al Besiktas e Galatasaray. Il Fenerbahce, quarto, dista invece, solo 6 punti dalla vetta. Attenzione anche all’ultimo posto valevole per la qualificazione in Europa League mentre per quanto riguarda la zona retrocessione, il ...

Furto in un supermercato e violazione degli obblighi : due denunce : BRINDISI - Due persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Brindisi per i reati di Furto e inosservanza degli obblighi, al culmine di due diverse attività investigative. I ...

Volley - più spazio per i giovani in Italia? I nuovi campionati e gli obblighi per SuperLega : le big rilanceranno i vivai? : Ieri sono stati rivoluzionati radicalmente i campionati italiani di Volley maschile. La Consulta di Lega ha reintrodotto le retrocessioni in SuperLega e ha aperto alla creazione di due campionati di Serie A al di sotto della massima categoria. Uno stravolgimento che dovrebbe alzare il livello medio del torneo e che porta con sé anche un’altra grossa novità. Le squadre iscritte alla SuperLega saranno infatti obbligate a partecipare alla ...

Probabili Formazioni Argentinos Jrs-Boca Juniors Superliga Argentina 06-03-2018 : Continua la fuga verso il traguardo finale del Boca Juniors che, in caso di vittoria in questa giornata, potrebbe portarsi a più 11 dalla seconda Talleres Cordoba. Questa settimana i gialloblu dovranno vedersela martedì 6 marzo alle ore 01:15 l’Argentinos Jrs tra le mure nemiche. Il prestigio della società polisportiva di Buenos è noto a tutti gli amanti del calcio per aver fatto da trampolino di lancio a giocatori del calibro di ...

Probabili Formazioni Trabzonspor-Besiktas - Super Lig 05-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Trabzonspor-Besiktas, 24^ Giornata di Super Lig 2017/2018, ore 18.00: analisi e pronostico. Sfida di alta classifica in Super Lig. Il Trabzonspor, sesto con 36 punti, ospita il Besiktas nel posticipo di lusso del ventiquattresimo turno, con la squadra di Riza Çalimbay desiderosa di dare continuità alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno dopo 5 incontri senza vittorie. I padroni di casa hanno un ruolino di ...