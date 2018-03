STORIE MALEDETTE Anticipazioni del 17 marzo 2018 | i diversi ruoli di Sabrina Misseri e

Il caso Scazzi a “STORIE Maledette” - se una tragedia diventa commedia sui social : È uso e costume di un’”epoca” cominciata ormai alcuni anni fa che i telespettatori commentino via social quanto avviene in televisione. Lo fanno ormai sempre più spesso e soprattutto con sempre maggior...

STORIE MALEDETTE - Franca Leosini : ascolti record per Sabrina e la madre Cosima Video : Ieri sera è andata in onda sulla terza rete di Casa Rai la nuova stagione di #Storie Maledette. #Franca Leosini ha regalato al pubblico un'altra magistrale interpretazione senza essere - di fatto - un'attrice. La donna dal lessico forbito e quasi ipnotico ha avuto modo d'intervistare Sabrina Misseri e Cosima Serrano, dopo a quasi otto anni di distanza dal terribile omicidio di Sarah Scazzi. Ottimo esordio per una prima parte che ha concluso con ...

STORIE MALEDETTE : dagli «ardori lombari» ai «crateri di cellulite». Ecco le frasi cult della Leosini sul caso Scazzi : Storie Maledette - Franca Leosini Franca Leosini torna a parlare e far parlare. Nella prima puntata del 2018 di Storie Maledette la giornalista ha intervistato Sabrina Misseri e Cosima Serrano, in carcere per la morte di Sarah Scazzi. E nella lunga intervista in onda ieri sera su Rai 3 (di cui è stata trasmessa solo la prima parte) la Leosini ha sfoderato una serie di espressioni che conferma, ancora una volta, come il suo stile così ...

«STORIE Maledette» : Franca Leosini superstar - ma dovrebbe dimenticare Twitter : «Anche per spremere un foruncolo adesso ci vuole un master». Franca Leosini (ri)parte in quarta nella prima puntata della nuova stagione di Storie Maledette, in prima serata domenica 11 marzo su Raitre. LEGGI ANCHE«Storie Maledette» riparte da Avetrana: perché Franca Leosini è un mito Interrogando Sabrina Misseri, la giovane di Avetrana condannata all’ergastolo insieme alla madre Cosima Misseri per l’omicidio della cugina Sarah ...

STORIE MALEDETTE - le frasi di Franca Leosini a Sabrina e Cosima sono già cult : E' andata in onda l'11 marzo in prima serata su Rai Tre la prima puntata della nuova stagione di Storie Maledette . Franca Leosini ha intervistato Cosima Serrano e Sabrina Misseri, in carcere per l'...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). STORIE MALEDETTE parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Il ritorno di «STORIE Maledette» : le 10 frasi di Franca Leosini che non dimenticheremo : Il miracolo televisivo di Franca Leosini inizia alle 21 e 25 spaccate, «Franca è l’unica a iniziare puntuale» scrivono i «leosiners» su Facebook e Twitter come se la loro giornata ruotasse attorno a lei, giornalista indomita dal linguaggio forbito, ispettrice attenta delle sfumature umane. Dall’ultima puntata di Storie Maledette sono passati 2 anni, 1 mese e 17 giorni eppure, una volta ammirata la chioma impalcata di lacca, la giacca ...

Ascolti : Domenica Live ribatte Domenica In che cala - giù Che tempo che fa - STORIE MALEDETTE al 7 - 5% : Ascolti tv di Domenica 11 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 11 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 3.930.000 spettatori (14,6% di share) e (13%) per Il Tavolo. Su Canale […] L'articolo Ascolti: Domenica Live ribatte Domenica In che cala, giù Che tempo che fa, Storie maledette al 7,5% proviene da Gossip e Tv.

