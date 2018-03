: Stele per i parà nazisti Cassino, nella grotta che ha ospitato il comando tedesco. Zingaretti condanna l'iniziativa… - Agenzia_Ansa : Stele per i parà nazisti Cassino, nella grotta che ha ospitato il comando tedesco. Zingaretti condanna l'iniziativa… - HuffPostItalia : A Cassino una stele per parà tedeschi nazisti. L'Anpi: uno sfregio - Adnkronos : Stele ai parà tedeschi, l'ira di @nzingaretti -

Stupore per la cerimonia in ricordo dei paracadutistidomani a. Lacommemorativa nella grotta che ha ospitato il comando tedesco nella cittadina del Frusinate "è un gesto grave, una ferita alla memoria della Guerra di liberazione". Così il presidente della Regione Lazio, Zingaretti. E' in onore "delle vite stroncate dall' assurdità e dalla violenza della guerra e per tutti i militari e tutti i civili morti nella battaglia", spiega l'AssociazioneTedeschi,promotrice dell' evento: "Serve una riconciliazione".(Di sabato 17 marzo 2018)