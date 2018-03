Stash dei The Kolors senza vestiti | la reazione di Riki

Video del duetto di Riki e Stash dei The Kolors in Perdo le parole - live nel Mania Tour : Un duetto di Riki e Stash dei The Kolors in Perdo le parole ha sorpreso i fan di entrambi gli schieramenti, spettatori del Mania Tour di Riccardo Marcuzzo. Il cantante, secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione del 2017, vincitore della categoria canto dello scorso anno, ha intrapreso la Tournée live a supporto del suo disco d'esordio, Mania, successore dell'EP di debutto Perdo le parole, rilasciato dopo la ...

“Grazie - di cuore”. La commozione di tutti per il commovente gesto di Stash. Il cantante dei The Kolors - nonostante i tanti impegni per il tour - ha deciso di dedicare il suo tempo a un’iniziativa davvero encomiabile : cosa ha fatto : Stash e i The Kolors dopo il successo di Sanremo stanno vivendo un’onda davvero molto positiva. Ma tra un impegno e l’altro, il ragazzo ha voluto dedicare il suo tempo a un impegno davvero bello e di gran cuore. Il prossimo 4 marzo all’Hart di Napoli partirà il loro tour. Intanto, però, la band conta i primi risultati di questo loro esordio completamente in italiano, e hanno di che essere contenti, dal momento che la ...

Stash dei Kolors grato a Maria De Filippi : ‘Mi ha cambiato la vita’ : Amici: Stash fa una dedica a Maria De Filippi Dopo Amici 2015 e il Festival di Sanremo 2018, oggi su Facebook Stash dei The Kolors pubblica una dedica tutta riservata a Maria De Filippi, conduttrice del popolare talent show di Canale5 a cui il cantante del gruppo musicale sembra mostrare tutta la propria gratitudine. Ecco, infatti, cosa scrive sui social l’artista di origini campane: Hai presente quando ti dicono: ‘Un giorno ...

GABRIEL GARKO/ Il fidanzato di Adua Del Vesco sostituito da Stash dei The Kolors? : Per GABRIEL GARKO, fidanzato di Adua Del Vesco, si prospetta all’orizzonte l’addio ad una importante fiction di successo. Il suo posto verrebbe preso da Stash dei The Kolors. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:13:00 GMT)

Vanoni : Avitabile e Servillo i migliori Ma mi bacerei Stash dei Kolors : Ornella Vanoni in gran forma in sala stampa a Sanremo per presentare 'Imparare ad amarsi' il pezzo con cui è in gara all'Ariston insieme agli autori del pezzo, Bungaro e Pacifico. Parla del suo pezzo, ...

Testo di Frida dei The Kolors a Sanremo 2018 - primo singolo in italiano per la band di Stash Fiordispino : Il Testo di Frida dei The Kolors è stato pubblicato oggi, martedì 30 gennaio, sul nuovo numero del settimanale Sorrisi e Canzoni TV, in edicola questa settimana. Come tradizione vuole, una settimana prima dell'avvio del Festival di Sanremo è Sorrisi e Canzoni a pubblicare un numero speciale con la copertina che ritrae i 20 Big della kermesse canora. All'interno del giornale, in anteprima i testi delle canzoni in gara che ascolteremo al Teatro ...

Stash dei The Kolors : “Sanremo per andare oltre l’inglese - Elisa mi sta consigliando…” : The Kolors al Festival di Sanremo 2018, dovranno cantare “eccezionalmente” in italiano. Quando Maria De Filippi diceva riferita a loro: “No i vincitori di Amici al teatro Ariston”. Stash: “Sanremo per uscire dalla gabbia dell’inglese” Finora la band di Amici 14 aveva cantato solo in italiano. Ma ovviamente al Festival non è possibile. “La nostra […] L'articolo Stash dei The Kolors: ...

Stash dei The Kolors piange la fan volata in cielo : "Ciò che mi ha dato lo porterò dentro" : Lutto per Stash dei The Kolors: il cantante ha scritto un messaggio molto sentito per salutare una fan volata in cielo troppo presto. La ragazza in questione era una fan dei The Kolors e ha avuto la possibilità di incontrare il suo idolo, che non ha dimenticato di darle l'ultimo saluto, seppure sui social network. Sono gesti che comunque fanno sempre molto piacere, sia per la famiglia delle persone scomparse sia a tutti gli altri, perché ...

