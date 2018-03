St Patrick' s Day | diretta streaming del concerto d' arpa celtica dal Pozzo di San Patrizio

St. Patrick ’s Day : simboli e piatti tipici della ricorrenza : Il St. Patrick’s Day, ossia la festa di San Patrizio, è carica di simbologia e piatti tipici . Tra i simboli più noti, il colore verde che domina la ricorrenza , sinonimo di primavera, natura, speranza. Quanto al trifoglio, leggende raccontano che il Santo avrebbe utilizzato il trifoglio (3 foglie) per spiegare ai suoi discepoli la parabola della Trinità, quindi come sia possibile che Padre, Figlio e Spirito Santo possano convivere nella stessa ...

17 marzo - arriva il St. Patrick’s Day : è il giorno più atteso dell’anno in Irlanda. Storia - leggende e curiosità : In Irlanda il 17 marzo è il giorno più atteso dell’anno. Parliamo del St. Patrick’s Day, la festa di San Patrizio, che commemora l’arrivo del Cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C. ad opera del Santo, all’epoca vescovo d’Irlanda. Festa nazionale nella Repubblica d’Irlanda, festa bancaria nell’Irlanda del Nord, la ricorrenza viene celebrata anche in altri paesi, interessati da significativa immigrazione irlandese. La festa di San ...