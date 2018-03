Spinetti AIGAE | “Per il turismo italiano la sfida è l’ampliamento del turismo

meteoweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018)illadelambientale che non conosce ormai tregua e che viaggia su cifre importanti fino al 12%. Bisogna fare in modo che anche le istituzioni capiscano finalmente l’importanza di questo segmento di, quale è ilAmbientale, che può influire molto sulla destagionalizzazione di zone di pregio come ad esempio la Costiera Amalfitana. Ilescursionistico può sicuramente ampliare la capacità turistica di questa zona e di altri territori italiani simili”. Lo ha dichiarato Stefano, fondatore di Four Season e Presidentedal 2002 al 2017, intervenendo al Corso di Formazione di nuove Guide Ambientali Escursionistiche, organizzato daed in corso di svolgimento in una cornice meravigliosa quale è Praiano in Costiera Amalfitana. Ecco i numeri impressionanti del corso. Ben 35 iscritti, il massimo consentito, ...