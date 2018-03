Speed skating | Coppa del Mondo 2018 | Italia seconda con la staffetta maschile a Minsk!

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Minsk 2018 : Francesca Lollobrigida guida la truppa tricolore in Bielorussia : Giorni di marzo e giorni di Finale di Coppa del Mondo di Speed skating a Minsk (Bielorussia), per l’atto conclusivo del darsi sul ghiaccio di quest’annata così lunga ed impegnativa per gli atleti (17-18 marzo). Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e i Mondiali Allround di Amsterdam (Olanda), i pattinatori più veloci del Mondo si presenteranno ai nastri di partenza di questo appuntamento con le ultime energie ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : il riscatto di Francesca Lollobrigida - non solo mass start in futuro? : Bisogna essere sinceri: quel sorriso ci era mancato. Le lacrime di PyeongChang e il settimo posto beffardo al termine della mass start, a pochi centesimi da un possibile podio, sono ricordi che fanno ancora male a Francesca Lollobrigida. Ma essere atleti di alto livello significa anche saper voltare pagina e guardare avanti. Francesca nei Mondiali Allround di Armsterdam (Olanda), nel Paese che la ospita ormai da qualche stagione per allenarsi, è ...

Speed skating - Mondiali junior 2018 : nella mass start femminile arriva il bronzo di Laura Peveri : Si sono conclusi nella notte italiana i Mondiali junior di Speed Skating a Salt Lake City, negli USA: nella giornata conclusiva, riservata a team pursuit e mass start, è arrivata una bellissima medaglia di bronzo per Laura Peveri nella gara femminile con partenza di massa, dove l’azzurra è giunta terza allo sprint finale. Anche Francesco Betti ha sfiorato la medaglia nella stessa gara al maschile, ma nell’ultima volata non è riuscito ...

Speed skating - Mondiali Allround Amsterdam 2018 : tra gli uomini vince il padrone di casa Patrick Roest : Vanno all’olandese Patrick Roest i Mondiali Allround maschili di Speed skating, chiusi oggi ad Amsterdam con le prove sui 1500 metri e sui 10000 (riservati ai migliori otto della classifica): il padrone di casa, totalizzando 154.547 punti, ha preceduto il norvegese Sverre Lunde Pedersen, giunto a quota 154.941, e l’altro olandese Marcel Bosker, terzo a 155.953. Non accedono ai 10000 metri i due italiani in gara: Andrea Giovannini ...

Speed skating - Mondiali junior 2018 : Francesco Betti terzo nell’all-around a Salt Lake City : Si stanno svolgendo nel weekend (9-11 marzo) di Salt Lake City (Stati Uniti) i Mondiali junior di Speed Skating. C’erano aspettative per gli azzurrini ed i risultati dei nostri ragazzi sono stati più che incoraggianti. Partiamo dal risultato più importante, vale a dire il terzo posto di Francesco Betti nella classifica all-around che tiene conto della combinazione di quattro specialità (500, 1000, 1500 e 5000 tra i ragazzi / 500, 1000, ...

Speed skating - Mondiali junior 2018 : Francesco Betti terzo nell’Allround a Salt Lake City : Si stanno svolgendo nel weekend (9-11 marzo) di Salt Lake City (Stati Uniti) i Mondiali junior di Speed Skating sull’ovale ghiacciato stelle e strisce. C’erano aspettative per gli azzurrini ed i risultati dei nostri ragazzi sono stati più che incoraggianti. Partiamo dal risultato più importante, vale a dire il terzo posto di Francesco Betti nella classifica allround che tiene conto della combinazione di quattro specialità (500, 1000, ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : una grande Francesca Lollobrigida chiude quinta - Andrea Giovannini nella top10 : Seconda giornata di gare lungo l’anello di ghiaccio di Armsterdam (Olanda) nei Mondiali Allround di Speed skating e primo titolo assegnato nel settore femminile. La giapponese Miho Takagi (166.905) si è infatti aggiudicata la vittoria finale, forte del successo odierno nei 1500 metri e del quarto posto nei 5000 metri. La nipponica, già protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con l’oro nel team pursuit, l’argento ...

Speed skating - Mondiali Allround Amsterdam 2018 : Francesca Lollobrigida sesta dopo la prima giornata. Guida la nipponica Miho Takagi : Si è appena conclusa la prima giornata dei Mondiali Allround di Speed skating, riservata totalmente alle donne, che hanno disputato 500 e 3000 metri, mentre domani si misureranno con 1500 e 5000. Buone notizie per l’Italia, con l’unica azzurra in gara, Francesca Lollobrigida, che si attesta al sesto posto. In prima posizione la nipponica Miho Takagi. La giapponese ha totalizzato 82.306 punti ed è davanti alle olandesi Ireen Wust ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : Sven Kramer ed Ireen Wust le stelle - Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida guidano la truppa tricolore : Dal 9 all’11 marzo lo Speed Skating tornerà in scena per un altro evento internazionale di grande importanza: i Mondiali Allround sull’anello di ghiaccio di Amsterdam (Olanda). Dopo i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), i pattinatori più forti si confronteranno in questa sfida su più distanze in cui il migliore e la migliore saranno quelli che riusciranno a massimizzare la propria prestazione nella varie ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo junior 2018 : Italia esaltante a Salt Lake City - Betti e Rosanelli guidano la truppa tricolore : Un’Italia eSaltante quella esibitasi nella Finale di Coppa del Mondo junior a Salt Lake City (Stati Uniti). La squadra tricolore guidata da Enrico Fabris e da Matteo Rigoni, dopo aver mostrato i muscoli nei precedenti appuntamenti di Inzell (Germania) e di Innstruck (Austria), si è confermata su livelli molto alti anche sul ghiaccio statunitense, dando un chiaro segnale di vitalità in vista dei Mondiali di categoria che si terranno proprio ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Isu potrebbe mettere a disposizione la diretta streaming. Venerdì 9 marzo a partire dalle 19.30 500 metri donne 3000 metri donne Sabato 10 marzo a partire dalle 16.15 500 metri uomini 1500 metri ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 9 all’11 marzo l’Olympic Stadium di Amsterdam sarà teatro dei Mondiali Allround 2018 di Speed skating. Una competizione che attirerà gran parte degli atleti che abbiamo visto ai recenti Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 ed in cui l’Olanda vorrà recitare la parte della squadra dominante. L’Italia, purtroppo, non potrà contare sul suo skater migliore ovvero Nicola Tumolero (bronzo olimpico nei 10000 metri), ...

Speed skating - Mondiali sprint : Håvard Holmefjord Lorentzen e Jorien ter Mors trionfano a Changchun : Si sono conclusi quest’oggi i Mondiali sprint 2018 di Speed skating a Changchun (Cina) e sono il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen e l’olandese Jorien ter Mors ad essersi laureati campioni iridati sul ghiaccio cinese. Lo scandinavo, in vetta alla graduatoria di specialità nella velocità in Coppa del Mondo nonché oro ed argento a Cinque Cerchi nei 500/1000 metri, si è confermato anche in questa rassegna grazie ai piazzamenti ...