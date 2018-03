Sparatoria a Roma | presi i due malviventi fuggiti a un posto di blocco Ferite due

Sparatoria Roma - presi i due uomini che hanno forzato posto di blocco - : I carabinieri hanno arrestato le persone che, venerdì 16 marzo, non si sono fermate all'alt delle forze dell'ordine in zona Monteverde e hanno cercato di investire due militari. Un agente ha reagito ...

Sparatoria Roma - presi i due uomini che hanno forzato posto di blocco : Sparatoria Roma, presi i due uomini che hanno forzato posto di blocco I carabinieri hanno arrestato le persone che, venerdì 16 marzo, non si sono fermate all'alt delle forze dell’ordine in zona Monteverde e hanno cercato di investire due militari. Un agente ha reagito sparando un colpo di pistola che ha ferito due donne su uno ...

Sparatoria a Roma - due arresti : Catturati nella notte i due malviventi fuggiti all'alt nella serata di ieri in via Ozanam, nel quartiere Romano di Monteverde. Si tratta di due nomadi stanziali di origini napoletane di 22 e 23 anni, '...

Roma. Sparatoria in via Donna Olimpia due feriti : Conflitto a fuoco nella Capitale. Due donne su una moto sono rimaste ferite nel corso di una Sparatoria in strada.

Sparatoria a Macerata contro gli immigrati : le dichiarazioni del sindaco Romano Carancini : “L’odio e la rabbia non possono sopraffare il rispetto delle persone, che deve venire prima di tutto”. Sono le parole del

Macerata - Sparatoria : fermato un uomo italiano che ha fatto il saluto romano Video : #Macerata - Il responsabile [Video] della #sparatoria sarebbe un uomo marchigiano di 28 anni di nome Luca Traini. Aveva la testa rasata ed un tricolore allacciato al collo ed è sceso a bordo della sua ...