Spalletti | “Perisic? Giocatore con qualità immense”

: #Spalletti: 'Uno come #Perisic lo vorrei sempre allenare. Ci sono dei periodi in cui non va come vorremmo ma bisogn… - Inter : #Spalletti: 'Uno come #Perisic lo vorrei sempre allenare. Ci sono dei periodi in cui non va come vorremmo ma bisogn… - DiMarzio : ??#Inter, #Spalletti: 'La #Champions passa per partite come questa. #Perisic? Non mi preoccupa, ha qualità divine”… - FBiasin : Se #Spalletti toglie il finto #Perisic e mette quello vero c'è una speranza (perché quello in campo non può essere… -

(Di sabato 17 marzo 2018) “Perisic? Uno come lui lo vorrei sempre allenare. Ci sono dei periodi in cui non va come vorremmo ma bisogna solo sopportare. Ho fiducia in lui”. Sono le parole sul momento delcroato dell’allenatore dell’Inter, Luciano, alla vigilia del match contro la Sampdoria. “Ieri con Crespo siamo rimasti a vedere dopo l’allenamento Perisic che faceva dei tiri da solo. Proprio da un calciatore importante come Hernan sono venute fuori delle spiegazioni sullaimmensa di questo calciatore che noi conosciamo e ne abbiamo parlato -prosegue il tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia-. Chiaro che se riuscisse a dare sempre il massimo sarebbe tanta roba ma vedo che è qualcosa di non semplice per tutti, vedo guardando la Champions dove ci sono giocatori che passano periodi dove non riescono a distribuire bene dentro tutte le ...