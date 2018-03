Spalletti | “a Marassi voglio Inter vista col Napoli”

calcioweb.eu

: Spalletti: 'La zona Champions passa da Marassi. Ecco perché il discorso sulla qualità. Dalbert? È in crescita' - SantellaMarco : Spalletti: 'La zona Champions passa da Marassi. Ecco perché il discorso sulla qualità. Dalbert? È in crescita' - inter_VAVEL : Spalletti: 'La Champions passa anche da Marassi. Perisic? A volte non mostra tutte le qualità': Luciano Spalletti p… - InterVAVEL : Spalletti: 'La Champions passa anche da Marassi. Perisic? A volte non mostra tutte le qualità' -

(Di sabato 17 marzo 2018) “La Champions passa dae anche dalle altre partite. La Samp ha forza e qualità, sanno giocare un calcio moderno con un allenatore e uno staff preparatissimi. Nel loro stadio sono stati raccolti pochi punti dalle avversarie. Noi abbiamo bisogno di prestazioni, vittorie e punti per arrivare all’obiettivo”. Il match contro i blucerchiati spartiacque per la corsa a un posto Champions dell’, a sottolineare l’importanza della sfida di Genova è il tecnico nerazzurro, Luciano, nella conferenza stampa della vigilia. Reduce dal pareggio contro il Napoli, l’allenatore toscano chiede ai suoi di mantenere l’intensitàa San Siro contro l’11 di Sarri. “Il misuratore della forza e del carattere credo sia il Napoli che gioca sempre allo stesso modo mettendo sotto tutti. Il fatto che in alcune partite troviamo quella ...