Spal-Juventus | FORMAZIONI e DIRETTA

Spal-Juventus - le formazioni ufficiali : Spal-Juventus, le formazioni ufficiali, dopo la gara tra Udinese e Sassuolo continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri sta scappando in classifica, i punti di vantaggio sul Napoli sono adesso quattro, stagione positiva anche per gli uomini di Semplici in piena corsa per la salvezza nonostante qualche problema. I bianconeri hanno intenzione di portarsi momentaneamente a +7 sul ...

Come guardare Spal-Juventus in diretta tv e streaming : Spal-Juventus, partita valida per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A, si gioca sabato 17 marzo allo stadio Mazza di Ferrara, con calcio d’inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare per gli abbonati Sky, sui canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 1, mentre sul digitale terrestre sarà visibile agli abbonati Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. La partita ...

