Spal-Juve | il film della partita | 0-0 

Serie A - Spal-Juventus 0-0 : bianconeri bloccati a Ferrara! Campionato riaperto - il Napoli può accorciare : Incredibile pareggio della Juventus nell’anticipo della 29^ giornata di Serie A. I bianconeri sono stati bloccati sul campo della SPAL (0-0): i Campioni d’Italia lasciano per strada due punti e riaprono clamorosamente il Campionato. I ragazzi di Max Allegri ora hanno cinque lunghezze di vantaggio sul Napoli che però domani potrà accorciare (i partenopei giocheranno contro il Genoa). Gli emiliani strappano invece un punto ...

Anticipo Serie A - Spal-Juventus 0-0 : 22.38 Si ferma a 12 la striscia di vittorie di fila della Juve, che non va oltre lo 0-0 a Ferrara contro la Spal. Inizio gagliardo dei ferraresi che tengono alta il pressinge e la Juve fatica I bianconeri, non brillantissimi, si fanno vedere solo con una punizione dal limite di Dybala,alta (45').Nel 2° tempo la Juve prova ad aumentare i giri: occasioni per Douglas Costa (tiro a giro respinto da Meret al 50'), Dybala (sinistro fuori, 55') e ...

