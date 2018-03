Spaccio di droga e ricettazione | due arresti

“Spaccio di droga”. Arrestato attore di Gomorra. E non è il primo - la chiamano “maledizione” : Continua la maledizione di Gomorra. La pellicola, tratta dal best sellers di Roberto Saviano, ha infatti stabilito un nuovo record. Nessuna statuetta, premio postumo o incassi da primato. Piuttosto un brutto caso di cronaca che vede protagonista uno degli attori. A quanto si apprende infatti tra i 9 destinatari di provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Stella ...

Spaccio di droga a Scampia - in manette anche l'attore di Gomorra Salvatore Russo detto"Totoriello" : Russo era stato già arrestato il 26 novembre 2016 nel corso di un blitz dei Carabinieri sempre nelle 'Case dei puffi', colto in flagranza mentre fungeva da vedetta ordinando i tossicodipendenti in attesa per l'acquisto delle dosi di eroina o cocaina

Spaccio in società - tre arresti : la droga in una cassaforte interrata : MELITO. Spaccio in società, carabinieri arrestano 3 uomini e sequestrano 309 dosi. Giuseppe Napoletano, un 35enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, Modestino Aruta, 44enne di Napoli già noto ...

Spaccio di droga : i carabinieri arrestano vedova di camorra : Veronica Mazzanti, 35enne, di pianura, vedova di Carmine Pesce, ucciso in un agguato di camorra il 26 febbraio 2004, è stata sorpresa dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli a ...

Roma : detenzione e Spaccio di droga. Due arresti : Roma – arrestati 2 giovani italiani per detenzione e spaccio di droga Roma – Due giovani italiani sono stati ammanettati dai Carabinieri della Compagnia di... L'articolo Roma: detenzione e spaccio di droga. Due arresti proviene da Roma Daily News.

Traffico e Spaccio di droga a Roma est 39 arresti : Nuovo blitz antidroga nella Capitale. La maxi operazione è stata condotta dai Carabinieri a Roma. In totale sono state arrestate

Roma : gestivano lo Spaccio di droga nei locali del centro - 21 arresti : Il capo dell'organizzazione, arrestato alcuni mesi fa, continuava a gestire gli affari dai domiciliari - gestivano lo spaccio di cocaina in alcuni locali storici di via veneto, nel cuore di Roma e ...

Spaccio di droga a Modica Bassa : 2 arresti : Arrestati dai carabinieri della Compagnia di Modica due tunisini sorpresi in flagranza di reato per cessione di stupefacenti.

Roma : 2 pusher arrestati per detenzione e Spaccio di droga : Roma – Carabinieri arrestano 2 ragazzi per spaccio di droga Roma – Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno... L'articolo Roma: 2 pusher arrestati per detenzione e spaccio di droga su Roma Daily News.

Ragusa. Spaccio - droga in cambio di sesso : Ragusa. Spaccio, droga in cambio di sesso – La Polizia di Ragusa ha eseguito questa mattina numerose ordinanze di custodia cautelare a conclusioni di indagini... L'articolo Ragusa. Spaccio, droga in cambio di sesso su Roma Daily News.

SEQUESTRATA TONNELLATA DI HASHISH/ Lavello (Potenza) - operazione antidroga : pronta per lo Spaccio in Italia : SEQUESTRATA TONNELLATA di HASHISH: operazione combinata tra GdF e Polizia a Lavello (Potenza). La droga era pronta per finire nelle piazze Italiane dello spaccio. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:30:00 GMT)

Sala scommesse in stile Gomorra : telecamere per lo Spaccio di droga Trovato archivio con centinaia di 'clienti' : Una Sala giochi, in zona Roma est, trasformata in piazza di spaccio in perfetto stile Gomorra. Quattro telecamere di videosorveglianza esterne, due porte blindate con apertura elettronica azionata ...

Produzione e Spaccio di droga : arrestato edicolante dopo perquisizione : OSTUNI - Un edicolante di Ostuni, Paolo Ungaro 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso a coltivare e spacciare marijuana e hashish. I militari della locale stazione, durante una ...

Catanzaro - 51 arresti per Spaccio di stupefacenti : “Per vendere la droga utilizzavano anche i minorenni” : Produzione, traffico e spaccio di droga. I carabinieri e la polizia hanno arrestato 51 persone a Catanzaro. Coordinata dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dai sostituti Domenico Guarascio e Paolo Petrolo, l’operazione “Passo di salto” è scattata stamattina all’alba e ha stroncato una potente associazione operante nella zona sud del capoluogo calabrese. L’inchiesta della dda comprende vari filoni di indagine ...