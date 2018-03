Sondaggi | se si tornasse a votare domani? Più voti al M5s 34% e alla Lega dal 18 al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) I vincitori vincono ancora e con ancora più margine. Gli sconfitti continuano a perdere. Se silae il Movimento 5 stelle aumenterebbero i propri, rubandoli soprattutto a Forza Italia ma anche al Pd e a Liberi e Uguali. È quello che emerge da duediversi pubblicati tra venerdi 17 marzo e sabato 18 marzo e condotti rispettivamente da Swg per il quotidiano Il Messaggero e da Demos & Pi per La Repubblica. Diverse le cifre rilevate dai due istituti che però dipingono un quadro simile. Per quello diretto da Ilvo Diamanti in caso di ritorno alle urne il M5s guadagnerebbe circa due punti percentuali, salendo al 33,8%. Lasupererebbe il 18,2% raggiungendo quasi il Pd, che invece scenderebbe al 18,4. Scivolerebbe sotto il 13% Forza Italia, con Liberi e Uguali che toccherebbe quota 4,2%. Per l’istituto di Enzo Risso, invece, in caso di ...