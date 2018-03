«Solo dopo che è nata ho scoperto che mia figlia aveva la sindrome di Down»

Meloni : disposti a parlare con tutti ma Solo dopo centrodestra : Roma – Meloni: nelle prossime ore incontrerò capogruppo 5S Roma – Di seguito le dichiarazioni di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “Ho avuto una... L'articolo Meloni: disposti a parlare con tutti ma solo dopo centrodestra proviene da Roma Daily News.

“Monte è andato a prenderla dopo la diretta dell’Isola dei Famosi e…”. Era Solo questione di ore - quindi la soffiata. E la prima notte di Francesco e Paola Di Benedetto è servita : Quando, all’Isola dei Famosi, i fan non hanno visto Francesco Monte in studio, pronto a riabbracciare Paola Di Benedetto ci saranno rimasti male. Anche se l’ex tronista di Uomini e Donne era stato chiaro settimane e settimane prima: l’aveva detto subito che non avrebbe partecipato alle dirette. Grazie dell’invito ma passo, in sostanza. Ma siccome i colpi di scena in questa Isola sono praticamente all’ordine ...

“Addio a te - esempio di vita”. È morto da Solo in ospedale. Se ne è andato a causa di alcune complicazioni - dopo una brutta malattia. Tutti perdiamo un uomo - ma non le sue parole eterne : Un artista pieno di ardore, con una storia incredibile. Ha attraversato mondi ed esperienze diverse tra loro e di tutto ciò ha fatto un’opera d’arte in continuo divenire. Aveva compiuto 87 anni due mesi fa, ma la sua salute era vacillante e a causa di alcune complicazioni era stato trasferito nel centro medico Jeanne Garnier, nella città di Parigi dove risiedeva da tempo. Lo scrittore e drammaturgo cubano José Triana, scrittore e ...

“Adesso tocca a me”. Canna-gate - Francesco Monte rompe il silenzio. Dopo aver rifiutato tanti inviti - alla fine - a un mese dallo scandalo droga all’Isola dei Famosi - ha deciso di parlare. E non è Solo… : “Ringrazio la produzione dell’Isola dei Famosi per avermi invitato nella prossima puntata nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo, però, a dover declinare l’invito, dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico e a questo mi sto dedicando. Anche su consiglio dei miei legali, ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedevano la presenza mia e ...

Pescara Calcio il dopo Zeman riparte con Epifani "Sarò Solo un traghettatore" : Pescara - "Sarei un bugiardo se dicessi che non sono emozionato. Mi sento pescarese, ho questa maglia attaccata sulla pelle. Ho lavorato con Zeman in estate, poi non ho più seguito dall'interno. Ho visto solo da fuori perché ho visto partite e allenamenti. Vedo qualche giocatore in ruoli diversi rispetto a quanto fatto fino a oggi, ma non vi dico chi. Se sono un traghettatore? Io penso solo alla prossima partita. A fine anno ...

Pd - Renzi inventa le elezioni in differita : “Me ne vado Solo dopo la formazione del Governo” : “Come previsto dallo Statuto ho già chiesto al presidente del Pd Orfini di convocare un’assemblea nazionale per aprire la fase congressuale al termine dell’insediamento del Parlamento e della formazione del governo”. Così Matteo Renzi parlando al Nazareno, annunciando l’intenzione di lasciare la guida del Pd L'articolo Pd, Renzi inventa le elezioni in differita: “Me ne vado solo dopo la formazione del Governo” proviene da ...

Cosa succede dopo il 4 marzo? Ci possono essere Solo 2 maggioranze. Ecco quali : Il leader pentastellato si gode l'exploit che consegna al Movimento 5 Stelle lo scettro di prima forza politica sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Ma nonostante abbia ottenuto oltre il 32 per ...

“Caro Mauro - ti conSolo io”. La proposta hot indirizzata a Icardi dopo le voci di crisi con la moglie Wanda Nara. Lei - star super sexy - non esita un attimo a farsi avanti. E pubblica una foto che sicuramente anche il bomber argentino avrà visto (e rivisto) con molta ‘attenzione’… : La vita privata dei vip, di quelli davvero degni di questo nome si intende, è per natura al centro di pettegolezzi di ogni tipo, con le insinuazioni anche più assurde a prendere rapidamente piede e diffondersi, in epoca social, di tastiera in tastiera. Un po’ quello che è successo di recente alla bizzarra vicenda che ha avuto come protagonisti il capitano e attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la consorte Wanda Nara, accusata ...

“Fa impressione”. Donatella Versace : la trasformazione di anno in anno. Botox - lifting ma non Solo. La sorella di Gianni ha stravolto tutto il suo aspetto col passare del tempo. Prima e dopo - ecco le foto ‘prova’ : Riconosceremmo Donatella Versace tra centinaia di donne. Per gli inconfondibili capelli biondo platino, certo. Per gli occhi truccatissimi, sempre di nero, ma soprattutto per i ritocchi di chirurgia estetica. Oggi la sorella di Gianni ha 62 anni ma di interventi, nel corso degli anni, deve averli subiti parecchi. Fin qui non ci piove. Non serve una scienza per arrivarci: il suo aspetto è cambiato tantissimo dai primi anni Novanta a oggi, ...

Molestie - l’intervista di Asia Argento ad Ambra Battilana : “Ho registrato Weinstein - Solo così (2 anni e mezzo dopo) siamo state credute” – L’audio dell’incontro con il produttore : Nel marzo 2015 una modella italiana denuncia Harvey Weinstein per Molestie. Gli agenti della polizia di New York le chiedono di indossare un microfono nascosto e di tornare da lui. Sarà proprio quella registrazione, due anni e mezzo dopo, la prova-chiave che renderà credibili le denunce di decine di altre donne. Quella modella si chiama Ambra Battilana ed è la stessa che, assieme all’amica Chiara Danese, ha testimoniato contro Silvio Berlusconi ...

Ultimo a Domenica In dopo il trionfo a Sanremo : "San Basilio non è Solo degrado e criminalità" : «Un po' ci credevo, ma non mi sarei certo aspettato di vincere. Se vai a Sanremo, partecipi per perdere. E invece...». Ultimo, il vincitore delle Nuove Proposte del Festival,...

Marassi - non Solo calcio : fermato uomo armato dopo una lite passionale : Momenti di tensione nei pressi dello stadio Luigi Ferraris a Genova, prima dell'inizio di Sampdoria- Udinese. Un uomo armato di una pistola si è rifugiato dentro un palazzo: a quanto pare sarebbe ...