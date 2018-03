Snowboardcross - Michela Moioli SEI GRANDE! L’azzurra chiude in bellezza e domina anche a Veysonnaz! : Quinta vittoria in stagione, il trionfo in Coppa del Mondo, la medaglia d’oro olimpica. Una delle atlete dell’anno italiano è sicuramente Michela Moioli: l’azzurra di Alzano Lombardo mette la ciliegina sulla torta su un 2018 clamoroso andando a trionfare nell’ultima tappa del massimo circuito internazionale, in Svizzera, in quel di Veysonnaz. Una vittoria meravigliosa, a conferma di un dominio assoluto nella specialità ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Coppa del Mondo da sogno - più difficile delle Olimpiadi. Sono troppo contenta” : Michela Moioli ha conquistato la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross grazie al terzo posto raccolto a Mosca. La Campionessa Olimpica ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fis: “Abbiamo fatto praticamente tre partenze in finale: la prima non si è aperto il cancelletto, la seconda siamo riuscite ad arrivare alla fine ma abbiamo dovuto ripeterla e poi è andata benissimo. Sono contenta perché non ho mai mollato e ho raggiunto il mio ...

Snowboardcross : Michela Moioli vince la Coppa del mondo : La campionessa olimpica arriva terza a Mosca e conquista matematicamente il trofeo: la gara è stata ripetuta a causa di un ricorso delle francesi

Snowboardcross - Classifica Coppa del Mondo 2018 : Michela Moioli ha vinto la Sfera di Cristallo : Michela Moioli ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. La Campionessa Olimpica ha conquistato la Sfera di Cristallo con una gara di anticipo grazie al terzo posto ottenuto a Mosca. Di seguito la Classifica generale. Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Moioli Michela ITA 1 7410.00 TRESPEUCH Chloe FRA 2 6390.00 MOENNE LOCCOZ ...

Michela Moioli conquista anche la coppa del mondo di Snowboardcross : La 22enne di Alzano Lombardo, dopo l'oro olimpico, porta a casa anche il trofeo iridato. Seconda a Mosca: è irraggiungibile in classifica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la COPPA del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, Michela Moioli andrà a caccia della sfera di cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. LA COPPA DI MICHELA! Michela Moioli seconda ma Trespuch è dietro: la sfera di cristallo è italiana! OMAR VISINTIN E' TERZO!!!

Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 : Michela Moioli col miglior crono in qualifica : caccia alla Sfera di Cristallo! : Concluse le qualifiche a Mosca (Russia) dove si disputa la penultima tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross: tutti gli atleti in pista con un tempo valido sono stati promossi alla fase finale. Tra le donne infatti erano al cancelletto di partenza 22 ragazze ed i posti disponibili ai quarti erano 24, mentre tra gli uomini in partenza vi erano 37 atleti con 48 posti a disposizione negli ottavi. Nella qualifica femminile il miglior crono è ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 10 marzo : Michela Moioli per la Coppa del Mondo di Snowboardcross - Italia affamata di podi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali (sabato 10 marzo). La stagione si sta per concludere ma le ultime gare si preannunciano spettacolari e intense, verranno assegnate anche le varie Coppe del Mondo. Oggi show assicurato con la discesa libera maschile a Kvitfjell, lo slalom femminile a Ofterschang e le gare di snowboardcross a Mosca: l’Italia sogna in grande con Michela Moioli che può prendersi la Sfera ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 : Michela Moioli tenta l’allungo decisivo : Fuga per la vittoria: Michela Moioli a Mosca proverà a conquistare i punti necessari a portare a casa la Coppa del Mondo di Snowboardcross. Sabato infatti sono in programma qualifiche e gare individuali della penultima tappa del circuito maggiore, che domenica vedrà le gare a squadre. Gli occhi dell’Italia però saranno tutti puntati sulla sfida per la generale femminile tra Moioli ed il contingente transalpino composto da Chloe Trespeuch, ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Mosca. Michela Moioli per vincere il trofeo! : Nel weekend del 10-11 marzo si disputerà la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Michela Moioli è in testa alla classifica generale con 6810 punti e può piazzare l’allungo definitivo verso la conquista della Sfera di Cristallo. Appuntamento sulle nevi di Mosca (Russia): sabato andrà in scena una gara individuale, domenica spazio alla prova sprint a squadre. L’Italia punterà anche su Omar Visintin e compagni ...