Snowboardcross | la Moioli trionfa anche a Veysonnaz

Snowboardcross - Michela Moioli : “Chiuso un cerchio irripetibile - volevo questa vittoria. Manterrò umiltà per restare al vertice” : Michela Moioli ha vinto la gara di Veysonnaz, ultima prova della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. La Campionessa Olimpica, dopo aver alzato al cielo la Sfera di Cristallo, ha chiuso al meglio una stagione da incorniciare. L’azzurra ha rilasciato le sue dichiarazioni di gioia alla Fis: “Ci tenevo a finire con una vittoria per chiudere un cerchio difficilmente ripetibile. Ci sono riuscita nel migliore dei modi, restando sempre ...

Snowboardcross - Michela Moioli SEI GRANDE! L’azzurra chiude in bellezza e domina anche a Veysonnaz! : Quinta vittoria in stagione, il trionfo in Coppa del Mondo, la medaglia d’oro olimpica. Una delle atlete dell’anno è sicuramente Michela Moioli: l’azzurra di Alzano Lombardo mette la ciliegina sulla torta su un 2018 clamoroso andando a trionfare nell’ultima tappa del massimo circuito internazionale, in Svizzera, in quel di Veysonnaz. Una vittoria meravigliosa, a conferma di un dominio assoluto nella specialità dello ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2018 : avanti tutti gli azzurri nelle qualifiche - Moioli in testa : Ultima prova per la Coppa del Mondo di Snowboardcross, con le sfere di cristallo già assegnate a Pierre Vaultier e Michela Moioli. In quel di Veysonnaz (Svizzera), sono andate in scena oggi le qualifiche: domani sarà la volta della gara che chiuderà la stagione. Molto bene i componenti della squadra azzurra. Al maschile gli statunitensi Nate Holland e Mick Dierdorff stampano i migliori crono. Terza piazza però per Emanuel Perathoner. avanti ...

Snowboardcross - Moioli più forte dei ricorsi : ripete la gara di Mosca e vince la Coppa del mondo : Nel replay Moioli ha chiuso al terzo posto, ma la sua rivale Chloe Trespeuch è finita alle sue spalle al quarto posto ponendo fine alle sue speranze di vittoria di Coppa del mondo. In gara altre due ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Coppa del Mondo da sogno - più difficile delle Olimpiadi. Sono troppo contenta” : Michela Moioli ha conquistato la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross grazie al terzo posto raccolto a Mosca. La Campionessa Olimpica ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fis: “Abbiamo fatto praticamente tre partenze in finale: la prima non si è aperto il cancelletto, la seconda siamo riuscite ad arrivare alla fine ma abbiamo dovuto ripeterla e poi è andata benissimo. Sono contenta perché non ho mai mollato e ho raggiunto il mio ...

Snowboardcross : Michela Moioli vince la Coppa del mondo : La campionessa olimpica arriva terza a Mosca e conquista matematicamente il trofeo: la gara è stata ripetuta a causa di un ricorso delle francesi

Snowboardcross - Classifica Coppa del Mondo 2018 : Michela Moioli ha vinto la Sfera di Cristallo : Michela Moioli ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. La Campionessa Olimpica ha conquistato la Sfera di Cristallo con una gara di anticipo grazie al terzo posto ottenuto a Mosca. Di seguito la Classifica generale. Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Moioli Michela ITA 1 7410.00 TRESPEUCH Chloe FRA 2 6390.00 MOENNE LOCCOZ ...

Michela Moioli conquista anche la coppa del mondo di Snowboardcross : La 22enne di Alzano Lombardo, dopo l'oro olimpico, porta a casa anche il trofeo iridato. Seconda a Mosca: è irraggiungibile in classifica

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA : LA COPPA DI MICHELA! Michela Moioli seconda ma Trespuch è dietro : la sfera di cristallo è italiana! OMAR VISINTIN E’ TERZO!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la COPPA del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, Michela Moioli andrà a caccia della sfera di cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 : Michela Moioli col miglior crono in qualifica : caccia alla Sfera di Cristallo! : Concluse le qualifiche a Mosca (Russia) dove si disputa la penultima tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross: tutti gli atleti in pista con un tempo valido sono stati promossi alla fase finale. Tra le donne infatti erano al cancelletto di partenza 22 ragazze ed i posti disponibili ai quarti erano 24, mentre tra gli uomini in partenza vi erano 37 atleti con 48 posti a disposizione negli ottavi. Nella qualifica femminile il miglior crono è ...

