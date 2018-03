Snowboard | Slopestyle Alpe di Siusi 2018 | splendido quarto posto di Emiliano Lauzi

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Jamie Anderson più forte del vento conquista l’oro nello slopestyle : Ancora il vento protagonista per la finale femminile dello slopestyle femminile in quel di PyeongChang (Corea del Sud). Dopo che le condizioni meteo avevo costretto gli organizzatori a cancellare le qualifiche ed ad ammettere in finale tutte e 26 le atlete, disputando sole due run, anche oggi al Phoenix Park è stata un’impresa gareggiare. La run1, programmata alle ore 2.00 italiane (le 10.00 locali), è stata ritarda di circa 1 ora e 15 ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle femminile. Il vento scombinerà anche le gerarchie? : Il vento ha scombinato i piani degli organizzatori delle gare di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: le qualifiche dello slopestyle femminile sono state cancellate e così, questa notte, alle ore 2.00 italiane ci sarà un’atipica finale a 26 atlete, disputata su sole due run. Questo potrebbe rendere meno spettacolare la finale, con le big costrette a fare subito il punteggione, avendo una discesa in meno a propria ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : cancellate le qualificazioni dello slopestyle femminile. Tutte le atlete in finale : Il forte vento ha causato prima il rinvio e poi la cancellazione delle qualifiche dello slopestyle femminile dello Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Gli organizzatori hanno spostato la prima run di qualifica dalle 5.30 italiane alle 6.00, poi dopo aver preso ulteriori 15 minuti di tempo, hanno deciso di cancellare le eliminatorie e promuovere Tutte le atlete alla finale. Domani dunque, alle 2.00 ora italiana, Tutte le 27 atlete ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle maschile : Il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, per quanto concerne lo Snowboard, verrà assegnato nello slopestyle maschile, specialità del park & pipe: dopo le qualifiche di questa notte, sono rimasti 12 atleti a contendersi le tre medaglie in palio in Corea del Sud. Alle ore 02.00 italiane inizierà la prima delle 3 run che sanciranno il nuovo campione olimpico: nessun problema in fase di qualifica per il norvegese Marcus Kleveland ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Max Parrot guida dopo le qualifiche dello Slopestyle : Altro uomo che ha dovuto aspettare la seconda run per qualificarsi è il 17enne statunitense Redmond Gerard , vincitore della Coppa del Mondo lo scorso anno e in testa anche questa stagione alla ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Max Parrot guida dopo le qualifiche dello Slopestyle : Prima giornata olimpica per quanto riguarda lo Snowboard in quel di PyeongChang 2018: sulle nevi coreane è stata la giornata dello Slopestyle al maschile, che ha iniziato il suo percorso a Cinque Cerchi con le qualifiche (le medaglie si assegneranno domani con le finali). Andiamo a riepilogare i risultati di tutte le heat e i qualificati all’ultimo atto. Timbra praticamente subito il cartellino uno degli uomini più attesi: il giovanissimo ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si parte con le qualificazioni dello slopestyle maschile : Sarà lo slopestyle maschile, specialità del park & pipe, ad inaugurare ufficialmente le Olimpiadi invernali per quanto concerne lo Snowboard: 37 atleti si daranno battaglia a partire dalle ore 02.00 della prossima notte, divisi in due heat, per guadagnarsi un posto in finale. Originariamente gli atleti in gara dovevano essere 38, ma il neozelandese Tiarn Collins ha dato forfait. Sono 16 le nazioni rappresentate, non c’è ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : cancellata la gara di slopestyle a Laax : Niente da fare. Dopo continui rinvii è stata presa la decisione definitiva da parte della giuria: le gare di Coppa del Mondo di slopestyle per quanto riguarda lo Snowboard in quel di Laax sono state cancellati a causa delle condizioni meterologiche. UPDATE: Mens competition cancelled. Womens preliminary start 14:00pm (CET) #LaaxOPEN2018 pic.twitter.com/5cPCrJH27Q — fisSnowboard (@fisSnowboard) 19 gennaio 2018 Unfortunately its not ...

Snowboard Freestyle - Coppa del Mondo 2018 : nelle classifiche dello slopestyle vanno in testa Reira Iwabuchi e Redmond Gerard : Snowboard Freestyle Classifica Coppa del Mondo slopestyle maschile (Top 3 + italiani) 1 Gerard Redmond USA 1450.00 2 KLEVELAND Marcus NOR 1000.00 3 KUNITAKE Hiroaki JPN 920.00 50 ZULIAN Emil ITA 36.

Snowboard Freestyle - Coppa del Mondo 2018 : nelle classifiche dello slopestyle vanno in testa Reira Iwabuchi e Redmond Gerard : La vittoria odierna di Snowmass proietta in vetta alla classifica della Coppa del Mondo di slopestyle lo statunitense Redmond Gerard tra gli uomini, mentre tra le donne ora guarda tutte dall’alto la nipponica Reira Iwabuchi. Sono state affrontate due delle quattro prove stagionali previste. Snowboard Freestyle – Classifica Coppa del Mondo slopestyle maschile (Top 3 + italiani) 1 Gerard Redmond USA 1450.00 2 KLEVELAND Marcus NOR ...

Snowboard - Snowmass 2018 : nello slopestyle trionfano Christy Prior e Redmond Gerard : La nebbia ha ritardato di qualche ora la finale dello slopestyle nella tappa di Coppa del Mondo di Snowboard in corso a Snowmass, negli Stati Uniti d’America. Nella gara maschile si è imposto il padrone di casa Redmond Gerard, mentre in quella femminile l’ha spuntata la neozelandese Christy Prior. Tra gli uomini, per il podio, accade tutto nella seconda run, quando i primi quattro stampano i migliori punteggi: vince lo statunitense ...