Snowboard | Roland Fischnaller | “La Coppa del Mondo più bella | una per ogni figlio A 38

Snowboard - colpo doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a Winterberg e vince la Coppa del Mondo di PSL! : Roland Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone ha Trionfato nella terza ed ultima tappa di Winterberg, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo. Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, ...

Snowboard - Coppa del Mondo Scuol 2018 : nel PGS vanno alla fase finale tre azzurri. Roland Fischnaller ha il secondo crono : Come al solito arrivano dal settore maschile le buone notizie nello Snowboard alpino per l’Italia: nelle qualificazioni del PGS di Scuol, in Svizzera, avanzano agli ottavi di finale tre azzurri, mentre tra le donne manca ancora di un soffio la qualifica Nadya Ochner. Tra i nostri Roland Fischnaller è il migliore, col secondo crono. Nelle eliminatorie maschili il più veloce è l’austriaco Sebastian Kislinger, che precede proprio il ...

Snowboard - Roland Fischnaller : “Ci sarò anche a Pechino 2022”. Avrà 41 anni : Nonostante un oro mondiale, una Coppa del Mondo di Parallelo e 12 successi nel circuito maggiore, è ancora una volta sfumato l’obiettivo di una medaglia olimpica per Roland Fischnaller nello Snowboard. L’altoatesino è stato eliminato nei quarti di finale del PGS dallo svizzero Nevin Galmarin, poi vincitore dell’oro. L’azzurro accetta il verdetto con un pizzico di rimpianto, come ha rivelato alla FISI: “Non cerco ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel PGS maschile vince l'elvetico Nevin Galmarini. Edwin Coratti e Roland Fischnaller fuori ... : l'elvetico Nevin Galmarini, leader incontrastato in classifica di Coppa del Mondo di specialità , scampato il pericolo ai quarti, vince con ampio margine i turni successivi e si prende oro e titolo ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel PGS maschile vince l’elvetico Nevin Galmarini. Edwin Coratti e Roland Fischnaller fuori ai quarti : Cala il sipario sullo Snowboard alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS maschile l’elvetico Nevin Galmarini vince il titolo olimpico, battendo nella big final l’idolo di casa, il sudcoreano Lee Sangho. Medaglia di bronzo per lo sloveno Zan Kosir, che nella small final ha avuto ragione del transalpino Sylvain Dufour. I nostri Roland Fischnaller ed Edwin Coratti, che avevano superato l’elimination run, sono ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Roland Fischnaller e l’ultima occasione a Cinque Cerchi : Una Coppa del Mondo generale, due Coppe del Mondo di PSL, ventinove podi nel massimo circuito internazionale, conditi da dodici vittorie, quattro medaglie mondiali (un oro, un argento e due bronzi). Cosa chiedere di più alla carriera di Roland Fischnaller? L’atleta nativo di Bressanone è stato sicuramente il rappresentante italiano più importante per quanto riguarda lo Snowboard alpino, una vera star della disciplina in campo ...

Snowboard alpino - classifiche Coppa del Mondo 2018 : Roland Fischnaller si conferma in seconda posizione - ma avvicina Galmarini : Il podio odierno permette a Roland Fischnaller di confermare il secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di Snowboard alpino: l’azzurro avvicina l’elvetico Nevin Galmarini, distante ora solo 240 punti. In top ten un altro azzurro, Edwin Coratti, che occupa l’ottavo posto. Snowboard alpino – Classifica generale maschile (Top 10) 1 Galmarini Nevin SUI 3730.00 2 Fischnaller Roland ITA 3490.00 3 SOBOLEV ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Rogla 2018 : nel PGS un magnifico Roland Fischnaller è terzo! : Lo Snowboard alpino, nella tappa di Rogla, in Slovenia, ha visto anche oggi uno slalom gigante parallelo valido per la Coppa del Mondo. Nella gara che vedremo anche alle Olimpiadi di PyeongChang, si è ben comportato Roland Fischnaller, che è riuscito a salire sul terzo gradino del podio battendo nella small final il transalpino Sylvain Dufour. La vittoria è andata all’austriaco Benjamin Karl davanti al bulgaro Radoslav Yankov. Fischnaller ...

Snowboard - Lackenhof 2018 : nelle qualificazioni del PGS soltanto Roland Fischnaller accede agli ottavi : Notizie non molto buone per i colori azzurri giungono da Lackenhof, in Austria, dove si sono appena concluse le qualificazioni del PGS di Snowboard alpino. In quella che sarà specialità olimpica a Pyeongchang, l’unico azzurro a passare alla fase ad eliminazione diretta è stato Roland Fischnaller. Eliminati gli altri azzurri, otto, in gara. Nella qualifica maschile Fischnaller ha fatto segnare il nono tempo, in 1’19″57, poco ...

LIVE Snowboard - PGS Lackenhof in DIRETTA : Roland Fischnaller ci riprova - azzurri per il podio : Inizia il 2018 anche per lo Snowboard alpino: a Lackenhof, in Austria, si disputerà lo slalom gigante, unica specialità olimpica del parallelo dopo l’estromissione dal programma a cinque cerchi dello slalom. Dopo le qualifiche della mattinata, al via la fase ad eliminazione DIRETTA, che coinvolgerà i migliori 32 atleti, 16 uomini ed altrettante donne, che si daranno battaglia iniziando dagli ottavi di finale. Tutti i turni si disputeranno ...