Snowboard | colpo doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a Winterberg e vince la Coppa del

(Di sabato 17 marzo 2018)Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera ladel Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone hato nella terza ed ultima tappa di, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo. Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, facendo registrare il miglior tempo in qualifica. Quando poi Loginov è uscito agli ottavi con Mirko Felicetti, dopo aver saltato una porta, Fischnaller ha avuto quella spinta in più per completare la rimonta. Il cammino dell’altoatesino è stato caratterizzato da una serie di derby azzurri, infatti agli ottavi ha superato Daniele Bagozza, ai quarti Aaron March e in semifinale Maurizio Bormolini. Vittorie che hanno permesso a Fischnaller di accedere alla ...