Ski cross | Coppa del Mondo 2018 – Annullate le gare a Megeve Sfere di Cristallo a

Skicross - Drury e Naeslund trionfano nella Sunny Valley : Thanei miglior azzurro - tra le donne brilla Pixner : Si è svolta la tappa russa di Coppa del mondo con in gara sia gli uomini che le donne. nella competizione maschile si è imposto il canadese Kevin Drury davanti allo svizzero Jonas Lenherr e lo ...

Ski cross - Coppa del Mondo 2018 : Kevin Drury e Sandra Naeslund vincono a Sunny Valley - Bischofberger vicino alla Sfera : A Sunny Valley (Russia) si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Giornata negativa per Marc Bischofberger e Jean Frederic Chapuis: il francese chiude al 17esimo posto, l’austriaco è addirittura 26esimo ma conserva 59 punti di vantaggio sul rivale in classifica generale e inizia a intravedere la Sfera di Cristallo. Vittoria di tappa per il canadese Kevin Drury che riesce a ...

Ski cross - Coppa del Mondo 2018 : Sandra Naeslund vince la Sfera di Cristallo! Lenherr e Smith primi a Sunny Valley : La Coppa del Mondo 2018 di ski cross è ripartita da Sunny Valley. Sandra Naeslund ha vinto matematicamente la Sfera di Cristallo. La Campionessa del Mondo, dopo la delusione per la mancata vittoria alle Olimpiadi, oggi chiude al quarto posto, tanto basta per impedire a Fanny Smith di recuperare nelle ultime due gare. La svizzera è riuscita a vincere la seconda gara stagionale e fa festa dopo il bronzo a cinque cerchi battendo la canadese ...

Doppietta Canada nello Ski cross con Serwa e Phelan : terza Smith - delusione Naeslund : La grande delusa di giornata è la svedese Sandra Naeslund: la Campionessa del Mondo in carica ha letteralmente dominato la stagione vincendo addirittura sei gare in Coppa del Mondo e si presentava ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : doppietta Canada nello Ski cross! Kelsey Serwa e Brittany Phelan sorprendono Naeslund : Grande sorpresa nello ski cross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci Freestyle ci ha infatti regalato la doppietta del Canada, rovesciando così tutti i pronostici della vigilia. Trionfo eccezionale di Kelsey Serwa, 28enne che si era messa al collo l’argento quattro anni fa a Sochi e che oggi si è definitivamente consacrata. La Campionessa del Mondo 2011 non era reduce da una stagione eccezionale, è soltanto ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti contro Sandra Naeslund nello Ski cross. Thompson cerca il bis : Domani si assegna l’ultimo titolo nello sci Freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Spazio allo ski cross femminile che scatterà direttamente dagli ottavi di finale: i vari accoppiamenti sono infatti già stati definiti oggi con le qualificazioni anticipate. Ci aspetta una gara davvero appassionante e avvincente con diverse ragazze che possono ambire alle medaglie. L’oro però sembra già essere appeso al collo di Sandra ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il meteo stravolge il calendario! Il nuovo programma e le date del PGS di snowboard e dello Ski cross di freestyle : Il meteo continua ad essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i rinvii che hanno coinvolto sci alpino e biathlon nella prima settimana e negli ultimi giorni, stavolta tocca a snowboard (altro cambio di programma dopo la finale del Big Air) e freestyle. Le qualificazioni del PGS maschile e femminile di snowboard previste per domani sono slittate di due giorni, da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio, in base a un ...

Ski cross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Brady Leman in trionfo - battuto Bischofberger! Chapuis eliminato - Thanei e Klotz out agli ... : A versare lacrime amare è invece lo svizzero Marc Bischofberger : il leader della Coppa del Mondo era l'uomo più accreditato della vigilia, in stagione aveva infilato la doppietta a San Candido ma ...

Ski cross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Brady Leman in trionfo - battuto Bischofberger! Chapuis eliminato - Thanei e Klotz out agli ottavi : Brady Leman è il nuovo Campione Olimpico di ski cross, disciplina dello sci freestyle. Il canadese si è imposto con autorevolezza a PyeongChang 2018 ed è così riuscito a riscattare l’amaro quarto posto ottenuto quattro anni fa a Sochi. Il 31enne è da diverse stagioni sulla cresta dell’onda ma si era sempre dovuto inchinare allo strapotere di Chapuis: in Coppa del Mondo, infatti, è stato secondo nel 2012 e nel 2017 oltre che terzo nel ...

LIVE Freestyle Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Klotz e Thanei - obiettivo miracolo nello Skicross maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una gara appassionante e avvincente e aperta a diversi pronostici anche il se il grande favorito è Jean-Frederic Chapuis, Campione Olimpico che insegue la doppietta: il francese è la grande icona di questo sport ma se la dovrà vedere con diversi connazionali molto agguerriti oltre che con l’austriaco Marc ...

Skicross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Siegmar Klotz e Stefan Thanei - credeteci! La gara della vita per sognare il colpo a sorpresa! : Siegmar Klotz e Stefan Thanei. Molti li ricorderanno per il loro passato nello sci alpino, presenze costanti del Circo Bianco anche se mai capaci di ottenere risultati di spicco. Questa notte, però, andranno a caccia di gloria alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: saranno loro gli alfieri dell’Italia nello ski cross, disciplina dello sci freestyle. I due azzurri saranno tra i 31 atleti che si daranno battaglia per la conquista delle ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti contro Chapuis nello Ski cross. Klotz e Thanei ci provano per l’Italia : Mercoledì 21 febbraio si assegneranno le medaglie nello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci Freestyle è estremamente appassionante e avvincente: gli atleti si sfidano in un corpo a corpo sugli sci, scendono insieme sullo stesso pendio lottando spalla a spalla, come succede nello snowboardcross. Il seeding round di qualificazione definirà gli accoppiamenti per il tabellone a eliminazione diretta ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv dello Skicross maschile. Gli azzurri in gara mercoledì 21 febbraio : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai , alternate con sci alpino e pattinaggio artistico, , in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul ...