Le Nazioni Unite denunciano che i civili nella città di, enclave curda nel nord della, non possono fuggire dai combattimenti e vengono utilizzati come "'. Adcombatte la Turchia contro la milizia curda, sostenuta dagli Stati Uniti, che Ankara considera un gruppo terroristico Migliaia in fuga,20mila per gli attivisti,40mila per l'Onu,da Goutha Est, enclave ribelle vicino a Damasco che il governono,sostenuto dai russi,sta bombardando. Circa 30mila sono riusciti a lasciare, nel Nord della.(Di sabato 17 marzo 2018)